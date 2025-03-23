Camp musical Haut de gamme de l'Harmonie jeunesse Granby | 29 juin au 5 juillet 2025

Musicien débutant, intermédiaire ou avancé n'étant pas membre de l'Harmonie jeunesse Granby actuellement.
*Lors du paiement, un don pour la plateforme Zeffy vous sera proposé. Veuillez sélectionner «autre» et indiquer 0$ si vous ne désirez pas soutenir l'initiative.
Musicien de l'Harmonie jeunesse Granby
350 $
Musicien membre de l'Harmonie jeunesse Granby actuellement. Un rabais de 50$ est offert sur l'inscription.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!