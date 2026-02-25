Ensemble vocal Extravaganza

Organisé par

Ensemble vocal Extravaganza

À propos de cet événement

Camp musical - Printemps 2026

60 Rue Mozart

Saint-Adolphe-d'Howard, QC J0T 2B0, Canada

Formule dortoir (sauf literie)
240 $

- Deux nuits (vendredi et samedi) en dortoir de 4 PERSONNES (oreiller et taie inclus)
- Repas du samedi (déjeuner, dîner, souper) et du dimanche (déjeuner, dîner), ainsi que les collations
- Café et Thé
- Location des espaces sur place
- Transport du matériel, gestion et logistique de l'évènement et des covoiturages
- Salaires cheffe et pianiste et leur hébergement
- Taxes et autres frais

Formule dortoir (sauf literie) 3 versements
80 $

- Deux nuits (vendredi et samedi) en dortoir de 4 PERSONNES (oreiller et taie inclus)
- Repas du samedi (déjeuner, dîner, souper) et du dimanche (déjeuner, dîner), ainsi que les collations
- Café et Thé
- Location des espaces sur place
- Transport du matériel, gestion et logistique de l'évènement et des covoiturages
- Salaires cheffe et pianiste et leur hébergement
- Taxes et autres frais

Formule occupation double ou simple
270 $

Nuitées en chambre occupation double ou simple (oreiller et taie inclus)
**** Quantité limitée, assurez vous d'avoir eu la confirmation de Liza/Evelyne avant de sélectionner cette formule

Salle de bain partagée

Literie
15 $

Ce forfait inclut tout le nécessaire pour dormir et serviette de douche.

Formule journée avec dîner
50 $

Participation aux activités pour UNE journée.
Repas du midi inclus

Formule journée sans repas
35 $

Participation aux activités seulement pour UNE journée.
Repas non inclus.

Formule CAMP + dîner
115 $

Inclut la participation au camp et les dîners seulement

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