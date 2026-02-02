Celtix du Haut-Richelieu

Organisé par

Celtix du Haut-Richelieu

À propos de cet événement

Camp Olympix Relâche 2026

335 Av. du Parc

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 2S7, Canada

Inscription 1 enfant - 5 jours item
Inscription 1 enfant - 5 jours
290 $

Inscription pour la semaine complète de 5 jours pour un enfant.

Inscription 2 enfants - 5 jours item
Inscription 2 enfants - 5 jours
540 $

Inscription pour la semaine complète de 5 jours pour deux enfants.

Inscription 3 enfants - 5 jours item
Inscription 3 enfants - 5 jours
810 $

Inscription pour la semaine complète de 5 jours pour trois enfants.

Inscription 1 enfant - 3 jours item
Inscription 1 enfant - 3 jours
195 $

Inscription pour la semaine de 3 jours pour un enfant.

Inscription 2 enfants - 3 jours item
Inscription 2 enfants - 3 jours
370 $

Inscription pour la semaine de 3 jours pour deux enfants.

Inscription 3 enfants - 3 jours item
Inscription 3 enfants - 3 jours
565 $

Inscription pour la semaine de 3 jours pour trois enfants.

Inscription 1 enfant - 1 jour item
Inscription 1 enfant - 1 jour
75 $

Inscription pour 1 journée dans la semaine

Inscription 2 enfants - 1 jour item
Inscription 2 enfants - 1 jour
150 $

Inscription pour 1 journée dans la semaine

Inscription 3 enfants - 1 jour item
Inscription 3 enfants - 1 jour
225 $

Inscription pour 1 journée dans la semaine

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