Camp pédagogique Oméga 2026 - Inscription aux sorties familiales

Organisé par
À propos de cet événement
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 9 juillet au Centre des Sciences.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 9 juillet au Centre des sciences.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 9 juillet au Centre des sciences.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 16 juillet pour la visite du Vieux St-Eustache
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 16 juillet dans le Vieux St-Eustache. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 16 juillet dans le Vieux St-Eustache. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 23 juillet à la centrale hydroélectrique Carillon.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 23 juillet à la centrale hydroélectrique Carillon. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 23 juillet à la centrale hydroélectrique Carillon. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 30 juillet au Jardin botanique de Montréal.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 30 juillet au Jardin botanique de Montréal. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 30 juillet au Jardin botanique de Montréal. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 6 août à la fromagerie de la Table Ronde.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 6 août à la Fromagerie de la Table ronde. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 6 août à la fromagerie de la Table Ronde. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 13 août au Cosmodome.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 13 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 13 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.
En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 20 août à la plage d'Oka.
En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 20 août à la Plage d'Oka. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!