Centre Oméga

Organisé par

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À propos de cet événement

Camp pédagogique Oméga 2026 - Inscription aux sorties familiales

Billet campeur - Centre des sciences 9 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 9 juillet au Centre des Sciences.

Billet adulte - Centre des sciences 9 juillet
10 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 9 juillet au Centre des sciences.

Billet fratrie - Centre des sciences 9 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 9 juillet au Centre des sciences.

Billet campeur - Visite du Vieux St-Eustache 16 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 16 juillet pour la visite du Vieux St-Eustache

Billet adulte - Visite du Vieux St-Eustache 16 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 16 juillet dans le Vieux St-Eustache. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.

Billet fratrie - Visite du Vieux St-Eustache 16 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 16 juillet dans le Vieux St-Eustache. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.

Billet campeur -Centrale hydroélectrique Carillon 23 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 23 juillet à la centrale hydroélectrique Carillon.

Billet adulte - Centrale hydroélectrique Carillon 23 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 23 juillet à la centrale hydroélectrique Carillon. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.

Billet fratrie - Centrale hydroélectrique Carillon 23 juille
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 23 juillet à la centrale hydroélectrique Carillon. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.

Billet campeur - Jardin botanique 30 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 30 juillet au Jardin botanique de Montréal.

Billet adulte - Jardin botanique 30 juillet
10 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 30 juillet au Jardin botanique de Montréal. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.

Billet fratrie - Jardin botanique 30 juillet
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 30 juillet au Jardin botanique de Montréal. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.

Billet campeur - Fromagerie de la Table Ronde 6 août
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 6 août à la fromagerie de la Table Ronde.

Billet adulte - Fromagerie de la Table Ronde 6 août
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 6 août à la Fromagerie de la Table ronde. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.

Billet fratrie - Fromagerie de la Table Ronde 6 août
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 6 août à la fromagerie de la Table Ronde. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.

Billet campeur - Cosmodome 13 août
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 13 août au Cosmodome.

Billet adulte - Cosmodome 13 août
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 13 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.

Billet fratrie - Cosmodome 13 août
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 13 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.

Billet campeur - Plage d'Oka 20 août
7 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 20 août à la plage d'Oka.

Billet adulte - Plage d'Oka 20 août
7 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 20 août à la Plage d'Oka. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant.

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