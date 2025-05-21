Camp pédagogique Oméga - Inscription aux sorties familiales

Billet campeur - Centrale hydroélectrique 10 juillet
5 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 10 juillet à la Centrale hydroélectrique de la Rivière-des-Prairies. **La sortie est gratuite mais requiert un dépôt de 5$ remboursable si votre enfant est présent

Billet adulte - Centrale hydroélectrique 10 juillet
5 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 10 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant. **La sortie est gratuite mais requiert un dépôt de 5$ remboursable si vous êtes présent

Billet fratrie - Centrale hydroélectrique 10 juillet
5 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 10 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant. **La sortie est gratuite mais requiert un dépôt de 5$ remboursable si vous êtes présent

Billet campeur - Rallye amphibie 17 juillet
10 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 17 juillet pour le Rallye amphibie. ** 5$ de ce moment vous sera remboursé si votre enfant est présent

Billet adulte - Rallye amphibie 17 juillet
23 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 17 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant. **5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie - Rallye amphibie 17 juillet
15 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 17 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.**5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet campeur - Intermiel 24 juillet
10 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 24 juillet à Intermiel. ** 5$ de ce moment vous sera remboursé si votre enfant est présent

Billet adulte - Intermiel 24 juillet
25 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 24 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant. **5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie - Intermiel 24 juillet
15 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 24 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.**5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet campeur - GPS-Aventure 31 juillet
10 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 31 juillet de GPS-Aventure. ** 5$ de ce moment vous sera remboursé si votre enfant est présent

Billet adulte - GPS-Aventure 31 juillet
20 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 31 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant. **5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie - GPS-Aventure 31 juillet
12 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 31 juillet. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.**5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet campeur - Pointe-à-Callières 7 août
10 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 7 août à Pointe-à-Callières. ** 5$ de ce moment vous sera remboursé si votre enfant est présent

Billet adulte - Pointe-à-Callières 7 août
20 $

SEULEMENT 4 BILLETS DISPONIBLES. En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 7 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant. **5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie - Pointe-à-Callières 7 août
15 $

SEULEMENT 4 BILLETS DISPONIBLES. En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur à la sortie du 7 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.**5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet campeur - Plage Major 14 août
10 $

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera à la sortie du 14 août à la Plage Major. ** 5$ de ce moment vous sera remboursé si votre enfant est présent

Billet adulte - Plage Major 14 août
17 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un adulte à la sortie du 14 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'adulte participant. **5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie 6 À 17 ANS - Plage Major 14 août
14 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur ENTRE 6 ET 17 ANS à la sortie du 14 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.**5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie 3 À 5 ANS - Plage Major 14 août
10 $

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur ENTRE 3 ET 5 ANS à la sortie du 14 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant.**5$ de ce montant vous sera remboursé si vous êtes présent à la sortie

Billet fratrie 0 À 2 ANS - Plage Major 14 août
Gratuit

En sélectionnant ce billet, vous ajouter une participation d'un frère ou d'une soeur ENTRE 0 ET 2 ANS à la sortie du 14 août. Sélectionnez le nombre de billet selon le nombre d'enfant vous accompagnant. **GRATUIT

Ajouter un don pour Centre Oméga

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!