Camp spécialisé Gymnastique AÉROGYM 2026

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À propos de cet événement
Tarif résident St-Augustin
Du mercredi 24 au vendredi 26 juin 2026. 9h à 16h.
Tarif résident St-Augustin. Admissible uniquement à l'achat du camp spécialisé 3 jours 24 au 26 juin.
Ajout du lundi 22 juin 2026, 9h à 16h.
Tarif résident St-Augustin Admissible uniquement à l'achat du camp spécialisé 3 jours 24 au 26 juin.
Ajout du mardi 23 juin 2026, 9h à 16h.
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