Club Aérogym inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Camp spécialisé Gymnastique AÉROGYM 2026

4950 Rue Lionel-Groulx

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1V2, Canada

Camp spécialisé 3 jours
170 $

Tarif résident St-Augustin

Du mercredi 24 au vendredi 26 juin 2026. 9h à 16h.

Ajout Journée à la carte - 22 juin 2026
65 $

Tarif résident St-Augustin. Admissible uniquement à l'achat du camp spécialisé 3 jours 24 au 26 juin.

Ajout du lundi 22 juin 2026, 9h à 16h.

Ajout Journée à la carte - 23 juin 2026
65 $

Tarif résident St-Augustin Admissible uniquement à l'achat du camp spécialisé 3 jours 24 au 26 juin.

Ajout du mardi 23 juin 2026, 9h à 16h.

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