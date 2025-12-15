Kin-Ball Sud-Ouest

Kin-Ball Sud-Ouest

Camp sportif | Kin-Ball

Saint-Zotique

QC, Canada

Camp sportif (samedi matin) - Saint-Zotique
150 $

Camp sportif en Kin-Ball les samedis matin à Saint-Zotique (10 semaines) - Hiver 2026

Cours adulte - École Auclair (Saint-Lazare)
Gratuit

Pour les adultes (16 ans et plus), nous avons un cours les vendredis à Saint-Lazare à l'École Auclair de 19h00 à 21h00. Si vous êtes intéressé à essayer, les 3 premières semaines sont gratuites ! Si vous souhaitez continuer le cours après les 3 premières semaines, le coût est de 200$ par session de 12 à 16 semaines (automne et hiver).


Pour toute question : [email protected]

