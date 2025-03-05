Camp-Tastique- Semaine 1 - Le conte trad Québecois

Résident- Camp de jour- Sem 1- Conte Trad Québécois
80 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 1- Conte Trad Québécois
110 $
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Non-Résident- Camp de jour- Sem 1- Conte Trad Québécois
200 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 1- Conte Trad Québécois
230 $
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Ajouter le Service de Garde
30 $
Des fois la vie amène des imprévus, et on doit ajouter le service de garde après avoir acheté la semaine. Pas de soucis, c'est cette option-ci! Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 9h et de 16h à 18h.
