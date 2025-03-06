Camp-Tastique- Semaine 3- Les contes de Science-Fiction

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 3- Science-Fiction
150 $
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Non-Résident- Camp de jour- Sem 3- Science-Fiction
250 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 3- Science-Fiction
300 $
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Ajouter le Service de Garde
50 $
Des fois la vie amène des imprévus, et on doit ajouter le service de garde après avoir acheté la semaine. Pas de soucis, c'est cette option-ci! Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 9h et de 16h à 18h.
