Camp-Tastique- Semaine 3- Les contes de Science-Fiction

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.

Plus de détails...