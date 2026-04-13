Camp-Tastique- Semaine 3 - Ti-Jean contre les géants

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À propos de cet événement
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Ce billet n'inclut pas les services de garde. Vous les trouverez plus bas.
. Ce billet n'inclut pas les services de garde. Vous les trouverez plus bas.
Le service de garde est offert dès 7h jusqu'à 9h et de 16h à 18h.
Le service de garde AM est offert dès 7h jusqu'à 9h.
Le service de garde PM est offert de 16h à 18h.
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