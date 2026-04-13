La Grande Trappe

Organisé par

La Grande Trappe

À propos de cet événement

Camp-Tastique- Semaine 3 - Ti-Jean contre les géants

16 Rue Saint-Pierre

Saint-Charles-sur-Richelieu, QC J0H 2G0, Canada

Résident- Camp de jour- Semaine 3- Ti-Jean contre les géants
105 $

Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Ce billet n'inclut pas les services de garde. Vous les trouverez plus bas.

Non-Résident-Camp de jour- Semaine 3- Ti-Jean VS les géants
255 $

. Ce billet n'inclut pas les services de garde. Vous les trouverez plus bas.

Service de Garde AM & PM - Semaine 3- Ti-Jean VS les géants
50 $

Le service de garde est offert dès 7h jusqu'à 9h et de 16h à 18h.

Service de Garde AM - Semaine 3- Ti-Jean VS les géants
30 $

Le service de garde AM est offert dès 7h jusqu'à 9h.

Service de Garde PM - Semaine 3- Ti-Jean VS les géants
30 $

Le service de garde PM est offert de 16h à 18h.

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