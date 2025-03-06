Camp-Tastique - Semaine 4 - Les contes médiévaux

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.

