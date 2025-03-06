Camp-Tastique - Semaine 4 - Les contes médiévaux

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 4- Contes Médiévaux
150 $
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Non-Résident- Camp de jour- Sem 4- Contes Médiévaux
250 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 4- Contes Médiévaux
300 $
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Ajouter le Service de Garde
50 $
Des fois la vie amène des imprévus, et on doit ajouter le service de garde après avoir acheté la semaine. Pas de soucis, c'est cette option-ci! Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 9h et de 16h à 18h.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!