Camp-Tastique - Semaine 6 - Légendes Autochtones

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!

Plus de détails...