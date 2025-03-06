Camp-Tastique - Semaine 6 - Légendes Autochtones

Résident- Camp de jour- Sem 6- Légendes Autochtones
100 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 6- Légendes Autochtones
150 $
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Non-Résident- Camp de jour- Sem 6- Légendes Autochtones
250 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 6- Légendes Autochtones
300 $
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Ajouter le Service de Garde
50 $
Des fois la vie amène des imprévus, et on doit ajouter le service de garde après avoir acheté la semaine. Pas de soucis, c'est cette option-ci! Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 9h et de 16h à 18h.
