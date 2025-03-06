Camp-Tastique - Semaine 7 - Histoires de Cowboys

Résident- Camp de jour- Sem 7- Histoires de Cowboys
100 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 7- Histoires de Cowboys
150 $
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Non-Résident- Camp de jour- Sem 7- Histoires de Cowboys
250 $
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 7- Histoires de Cowboys
300 $
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Ajouter le Service de Garde
50 $
Des fois la vie amène des imprévus, et on doit ajouter le service de garde après avoir acheté la semaine. Pas de soucis, c'est cette option-ci! Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 9h et de 16h à 18h.
