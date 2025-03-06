Camp-Tastique - test général

Résident- Camp de jour- Sem 1- Conte Trad Québécois
CA$91.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 1- Conte Trad Québécois
CA$126.47
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Non-Résident- Camp de jour- Sem 1- Conte Trad Québécois
CA$229.95
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 1- Conte Trad Québécois
CA$264.44
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!
Résident- Camp de jour- Sem 2- Folklore Magique
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le folklore magique est vraiment chouette, parce qu'il permet tous les excès... Le dragon est gros comme un château? Pas de souci! Le magicien va te faire un mur de glace qui touche les nuages! Cette semaine, le Camp-tastique se Poudlarise, avec tout ce que ça signifie de découverte et de dépassement de soi... Mais il faudra se garder de l'énergie pour le grand jeu, qui sera tout à fait magique.
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 2- Folklore Magique
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le folklore magique est vraiment chouette, parce qu'il permet tous les excès... Le dragon est gros comme un château? Pas de souci! Le magicien va te faire un mur de glace qui touche les nuages! Cette semaine, le Camp-tastique se Poudlarise, avec tout ce que ça signifie de découverte et de dépassement de soi... Mais il faudra se garder de l'énergie pour le grand jeu, qui sera tout à fait magique.
Non-Résident- Camp de jour- Sem 2- Folklore Magique
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Le folklore magique est vraiment chouette, parce qu'il permet tous les excès... Le dragon est gros comme un château? Pas de souci! Le magicien va te faire un mur de glace qui touche les nuages! Cette semaine, le Camp-tastique se Poudlarise, avec tout ce que ça signifie de découverte et de dépassement de soi... Mais il faudra se garder de l'énergie pour le grand jeu, qui sera tout à fait magique.
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 2- Folklore Magique
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le folklore magique est vraiment chouette, parce qu'il permet tous les excès... Le dragon est gros comme un château? Pas de souci! Le magicien va te faire un mur de glace qui touche les nuages! Cette semaine, le Camp-tastique se Poudlarise, avec tout ce que ça signifie de découverte et de dépassement de soi... Mais il faudra se garder de l'énergie pour le grand jeu, qui sera tout à fait magique.
Résident- Camp de jour- Sem 3- Science-Fiction
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 3- Science-Fiction
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Non-Résident- Camp de jour- Sem 3- Science-Fiction
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 3- Science-Fiction
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte de science-fiction fait un grand retour, parce qu'il permet de parler de sujets graves sans créer trop d'anxiété chez ceux à qui on s'adresse. Cette semaine, le Camp-Tastique devient donc post apocalyptique. Ce qui veut dire qu'au menu, y'a pas grand chose... à part un grand jeu complètement déjanté et un atelier de construction de casques anti-radiation faits à partir de matériaux récupérés.
Résident- Camp de jour- Sem 4- Contes Médiévaux
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 4- Contes Médiévaux
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Non-Résident- Camp de jour- Sem 4- Contes Médiévaux
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 4- Contes Médiévaux
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Le conte fantastique médiéval est un incontournable... Cette semaine, on fera la guerre aux orcs! Mais avant, on ouvre la forge, puisqu'il faut que chacun se fasse son épée. Et elle doit être bien faite, parce qu'elle servira pendant le grand tournois de TrollBall qui va célébrer notre victoire contre les orcs.
Résident- Camp de jour- Sem 5 - Contes de Noël
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). C'est le Noël des campeurs au Camp-Tastique! Avec les décorations, pis le sapin accroché à l'envers, pis les mauvais coups de lutin, ça ne sera pas une semaine reposante... Mais si on réussit à trouver toutes les cachettes de lutin avant que le père noël n'arrive au réveillon de jeudi après-midi, on devrait être capable de débarquer sur le plancher de danse!
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 5 - Contes de Noël
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. C'est le Noël des campeurs au Camp-Tastique! Avec les décorations, pis le sapin accroché à l'envers, pis les mauvais coups de lutin, ça ne sera pas une semaine reposante... Mais si on réussit à trouver toutes les cachettes de lutin avant que le père noël n'arrive au réveillon de jeudi après-midi, on devrait être capable de débarquer sur le plancher de danse!
Non-Résident- Camp de jour- Sem 5 - Contes de Noël
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. C'est le Noël des campeurs au Camp-Tastique! Avec les décorations, pis le sapin accroché à l'envers, pis les mauvais coups de lutin, ça ne sera pas une semaine reposante... Mais si on réussit à trouver toutes les cachettes de lutin avant que le père noël n'arrive au réveillon de jeudi après-midi, on devrait être capable de débarquer sur le plancher de danse!
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 5 - Contes de Noël
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. C'est le Noël des campeurs au Camp-Tastique! Avec les décorations, pis le sapin accroché à l'envers, pis les mauvais coups de lutin, ça ne sera pas une semaine reposante... Mais si on réussit à trouver toutes les cachettes de lutin avant que le père noël n'arrive au réveillon de jeudi après-midi, on devrait être capable de débarquer sur le plancher de danse!
Résident- Camp de jour- Sem 6- Légendes Autochtones
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 6- Légendes Autochtones
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Non-Résident- Camp de jour- Sem 6- Légendes Autochtones
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 6- Légendes Autochtones
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. De la grande tortue jusqu'aux géants presque bienveillants en passant par l'invention de la crosse, on va découvrir à quel point la tradition Autochtone est riche et splendide... Et tout ça va finir avec une chasse aux monstres qui va nous faire hurler... de bonheur!
Résident- Camp de jour- Sem 7- Histoires de Cowboys
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 7- Histoires de Cowboys
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Non-Résident- Camp de jour- Sem 7- Histoires de Cowboys
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 7- Histoires de Cowboys
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Howdy cowboy! Y'a en masse de place pour nous tous dans cette ville... St-Charles devient St-Chuckadoo, un petit village du Far-West, avec son shériff redouté et son lot de rascals recherchés. Au son de l'harmonica, on va choisir nos alliances, et on le faire avec prudence, parce que les gachettes sont nerveuses...
Résident- Camp de jour- Sem 8- Contes pour enfants
CA$114.98
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Maman! C'est fini! C'est sûr qu'on sera un peu triste de voir l'aventure arriver à sa fin, rendu là. Mais faudra se resaisir, parce qu'avant la fête de fin de camp, il va falloir rencontrer l'univers délirant des contes pour enfants! Rien que du beau, rien que du bon, pis tellement de couleurs que ça en donne presque mal au coeur...
Résident- Camp de jour et SDG- Sem 8- Contes pour enfants
CA$172.46
Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Maman! C'est fini! C'est sûr qu'on sera un peu triste de voir l'aventure arriver à sa fin, rendu là. Mais faudra se resaisir, parce qu'avant la fête de fin de camp, il va falloir rencontrer l'univers délirant des contes pour enfants! Rien que du beau, rien que du bon, pis tellement de couleurs que ça en donne presque mal au coeur...
Non-Résident- Camp de jour- Sem 8- Contes pour enfants
CA$287.44
Ce billet n'inclut pas le service de garde. Maman! C'est fini! C'est sûr qu'on sera un peu triste de voir l'aventure arriver à sa fin, rendu là. Mais faudra se resaisir, parce qu'avant la fête de fin de camp, il va falloir rencontrer l'univers délirant des contes pour enfants! Rien que du beau, rien que du bon, pis tellement de couleurs que ça en donne presque mal au coeur...
Non-Résident- Camp et SDG- Sem 8- Contes pour enfants
CA$344.93
Le service de garde est offert dès 7h30 jusqu'à 18h. Maman! C'est fini! C'est sûr qu'on sera un peu triste de voir l'aventure arriver à sa fin, rendu là. Mais faudra se resaisir, parce qu'avant la fête de fin de camp, il va falloir rencontrer l'univers délirant des contes pour enfants! Rien que du beau, rien que du bon, pis tellement de couleurs que ça en donne presque mal au coeur...
