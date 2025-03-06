Camp-Tastique - test général

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!

Ce billet n'inclut pas le service de garde. Réservé aux citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu avec preuve de résidence (Compte de taxes). Cette semaine, on ouvre le camp... de travail! On visite la période de l'histoire du Québec qui nous a permis d'avoir une aussi belle tradition orale. Pour la découvrir, on organise les Jeux de Camps, une olympiade qui permettra de manier le marteau, de jouer à l'homme fort, et même de lancer des cabers. Range ton sifflet, le foreman; cette semaine, le Camp-Tastique Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois!

seeMoreDetailsMobile