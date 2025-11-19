Previan

Organisé par

Previan

À propos de cet événement

Change la donne en mangeant un beigne !

3525 Rue Pierre-Ardouin

Québec, QC G1P 0B3, Canada

2 beignes
5 $

2 beigne pour 5$

3 beignes
7 $

3 beignes pour 7$

Ustensiles réutilisables Eddyfi
10 $

Procurez-vous vos ustensiles réutilisables* Eddyfi Technologies au coût de 10$. Le montant total amassé sera remis à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Paiement par argent comptant (vous devrez avoir le montant exact - pas de remise de change) ou par la plateforme Zeffy (la preuve de paiement sera demandée). *Jusqu'à épuisement des stocks.*

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!