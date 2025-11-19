Change la donne en mangeant un beigne !

Organisé par
À propos de cet événement
2 beigne pour 5$
3 beignes pour 7$
Procurez-vous vos ustensiles réutilisables* Eddyfi Technologies au coût de 10$. Le montant total amassé sera remis à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Paiement par argent comptant (vous devrez avoir le montant exact - pas de remise de change) ou par la plateforme Zeffy (la preuve de paiement sera demandée). *Jusqu'à épuisement des stocks.*
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!