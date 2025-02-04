Campagne de bourses 2025-2028

Cette bourse remise spécifiquement dans le cadre des Journées de la persévérances scolaire vise à soutenir les étudiants dans leur parcours scolaire en reconnaissant la persévérance sous toutes ses formes. L’étudiant(e) récipiendaire se distingue par sa capacité à faire face à des défis variés tout en poursuivant ses études avec détermination. Cette bourse récompense non seulement les performances académiques, mais aussi les efforts fournis dans des domaines tels que l’assiduité, l’engagement personnel, la participation à des activités parascolaires, ainsi que la capacité à surmonter des difficultés personnelles ou financières. L’objectif principal de cette bourse est d’encourager l’étudiant(e) à continuer sur sa voie, en lui offrant une reconnaissance pour sa persévérance et ses efforts, quelles que soient les difficultés rencontrées.------ This scholarship, awarded specifically during the Academic Perseverance Days, aims to support students in their academic journey by recognizing perseverance in all its forms. The recipient is distinguished by their ability to face various challenges while continuing their studies with determination. This scholarship rewards not only academic performance but also efforts in areas such as attendance, personal commitment, participation in extracurricular activities, and the ability to overcome personal or financial difficulties. The main goal of this scholarship is to encourage the recipient to continue on their path by offering recognition for their perseverance and efforts, regardless of the difficulties encountered.

