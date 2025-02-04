Campagne de bourses 2025-2028

Bourse Phare « Aide aux pairs » ｜Lighthouse Scholarship
2 000 $
Cette bourse a pour objectif de valoriser l'engagement volontaire d'un(e) étudiant(e) qui apporte un soutien précieux à ses pairs. Elle souligne l'esprit de solidarité et d'entraide, en reconnaissant l'impact positif d'un(e) étudiant(e) qui consacre de son temps et de ses efforts pour aider ses collègues, que ce soit sur le plan académique, social ou émotionnel. Par ce geste, l'étudiant(e) récipiendaire contribue activement à créer un environnement collégial plus inclusif et bienveillant.------
This scholarship aims to highlight the voluntary commitment of a student who provides valuable support to their peers. It underscores the spirit of solidarity and mutual aid, recognizing the positive impact of a student who dedicates their time and efforts to assist their colleagues, whether academically, socially, or emotionally. Through this gesture, the recipient actively contributes to creating a more inclusive and supportive college environment.
Bourse Horizon «Engagement à l'école»｜Horizon Scholarship
2 000 $
Cette bourse est destinée à reconnaître les efforts exceptionnels des étudiantes et étudiants qui ont fait preuve de courage et de persévérance dans leur parcours académique et personnel. L’étudiant(e) récipiendaire a démontré un engagement actif dans son milieu scolaire, que ce soit par sa participation à des comités, à des événements ou encore par une réalisation personnelle marquante, telle qu'un retour aux études, une intégration réussie à une nouvelle culture, ou une amélioration significative de ses résultats académiques. Cette bourse souligne ainsi la capacité à surmonter les défis et à contribuer positivement à la communauté collégiale.------
This scholarship is designed to recognize the exceptional efforts of students who have shown courage and perseverance in their academic and personal journey. The recipient has demonstrated active engagement within their school environment, whether through participation in committees, events, or a notable personal achievement such as returning to school, successfully integrating into a new culture, or making significant improvements in their academic performance. This scholarship highlights the ability to overcome challenges and make a positive contribution to the college community.
Bourse Leadership｜Leadership Scholarship
2 000 $
La bourse Leadership : «Attitude et comportement» a pour objectif de mettre en lumière les compétences en leadership d'un(e) étudiant(e). Le leadership englobe un ensemble de compétences et d'aptitudes qui permettent à une personne d'exercer une influence positive sur son environnement, en guidant un groupe vers l’atteinte d’objectifs communs. Un leader efficace se distingue par sa capacité à communiquer clairement, à construire et mobiliser des équipes, à favoriser la collaboration, et à être un catalyseur de changement. Il inspire les autres en les rassemblant autour d’une vision partagée, tout en cultivant un climat de confiance et de respect mutuel.------
This scholarship aims to highlight a student's leadership skills. Leadership encompasses a range of competencies and abilities that enable a person to positively influence their environment by guiding a group toward achieving common goals. An effective leader stands out through their ability to communicate clearly, build and mobilize teams, foster collaboration, and act as a catalyst for change. They inspire others by uniting them around a shared vision while cultivating a climate of trust and mutual respect.
Bourse Pionniers｜Pionniers Scholarship
2 000 $
Cette bourse vise à reconnaître la persévérance et l’implication de l’étudiant(e) récipiendaire, qui poursuit ses études à temps plein tout en étant un membre actif des Pionniers du Collège de Rimouski. Elle met en valeur l'engagement d’un(e) étudiant(e) qui pratique une discipline sportive au sein des équipes des Pionniers. Sous les recommandations de ses entraîneurs, l'étudiant(e) récipiendaire se distingue par son esprit d’équipe, son éthique de travail exceptionnelle et sa contribution à la réussite collective de l’équipe. Cette bourse souligne ainsi l’équilibre entre l’excellence académique et l'engagement sportif, illustrant la détermination et la discipline nécessaires pour exceller dans les deux domaines.------
This scholarship aims to recognize the perseverance and involvement of the recipient, who pursues full-time studies while being an active member of the Pionniers at the Collège de Rimouski. It highlights the commitment of a student who practices a sport within the Pionniers teams. Based on recommendations from their coaches, the recipient stands out for their team spirit, exceptional work ethic, and contribution to the collective success of the team. This scholarship emphasizes the balance between academic excellence and athletic commitment, illustrating the determination and discipline required to excel in both areas.
Prix Humain ｜ Humanities Award
1 250 $
Cette bourse vise à récompenser l’étudiant(e) récipiendaire qui incarne pleinement l’humanité dans ses dimensions essentielles et universelles. Le Département des sciences humaines, à travers ses cours, cherche à permettre aux étudiantes et étudiants de développer des qualités humaines fondamentales telles que l’ouverture aux autres, l’ouverture à la culture (humanitas, en latin, signifiant ""culture""), les aptitudes relationnelles et communicationnelles, ainsi que la capacité d’analyse et le jugement critique. Elle reconnaît également l’esprit d’entraide, la bienveillance, la compréhension et la générosité d’âme, qui font partie des qualités essentielles de l’humanité. C’est l’ensemble de ces qualités que cette bourse cherche à mettre en lumière chez l’étudiant(e) récipiendaire.------
This scholarship aims to reward the recipient who fully embodies humanity in its essential and universal dimensions. The Department of Human Sciences, through its courses, seeks to enable students to develop fundamental human qualities such as openness to others, openness to culture (humanitas, meaning ""culture"" in Latin), relational and communication skills, as well as the ability to analyze and critical judgment. It also recognizes the spirit of mutual aid, kindness, understanding, and generosity of soul, which are essential qualities of humanity. This scholarship seeks to highlight the recipient's embodiment of these qualities.
Bourses Retour aux études｜Return to Studies Scholarship
3 000 $
Cette bourse est destinée à soutenir les étudiants adultes ou jeunes adultes qui, après une pause volontaire de fréquentation scolaire d'au moins 12 mois, choisissent de reprendre leurs études. L’étudiant(e) récipiendaire bénéficie de cette aide financière pour alléger les difficultés financières liées à la reprise de ses études. Elle a également pour objectif d’encourager la détermination et la résilience de l’étudiant(e), en reconnaissant l’effort et l'engagement nécessaires pour renouer avec un parcours académique. Les étudiant(e)s admissibles sont ceux qui entreprennent des études à temps plein dans un programme technique de l'IMQ et qui font preuve d'une motivation remarquable dans leur cheminement académique.------
This scholarship is designed to support adult or young adult students who, after taking a voluntary break from school for at least 12 months, choose to return to their studies. The recipient benefits from this financial aid to ease the financial challenges associated with resuming their studies. It also aims to encourage the recipient's determination and resilience, recognizing the effort and commitment required to re-engage in an academic path. Eligible students are those who pursue full-time studies in a technical program at IMQ and demonstrate outstanding motivation in their academic journey.
Bourse Parents aux études｜Studying Parents Scholarship
3 000 $
Cette bourse est spécifiquement conçue pour soutenir les étudiants qui sont également parents, en les aidant à mieux gérer l’équilibre entre leurs responsabilités parentales et académiques. L’étudiant(e) récipiendaire bénéficie de cette aide financière afin de réduire son fardeau financier et lui permettre de concilier plus facilement ses études avec ses engagements familiaux. Cette bourse reconnaît l'engagement des parents qui poursuivent leur parcours académique tout en assumant des responsabilités familiales, contribuant ainsi à la réussite de leur projet éducatif et professionnel. ------
This scholarship is specifically designed to support students who are also parents, helping them better manage the balance between their parental and academic responsibilities. The recipient benefits from this financial aid to reduce their financial burden and make it easier to reconcile their studies with their family commitments. This scholarship recognizes the dedication of parents who continue their academic journey while taking on family responsibilities, thus contributing to the success of their educational and professional goals.
Cette bourse remise spécifiquement dans le cadre des Journées de la persévérances scolaire vise à soutenir les étudiants dans leur parcours scolaire en reconnaissant la persévérance sous toutes ses formes. L’étudiant(e) récipiendaire se distingue par sa capacité à faire face à des défis variés tout en poursuivant ses études avec détermination. Cette bourse récompense non seulement les performances académiques, mais aussi les efforts fournis dans des domaines tels que l’assiduité, l’engagement personnel, la participation à des activités parascolaires, ainsi que la capacité à surmonter des difficultés personnelles ou financières. L’objectif principal de cette bourse est d’encourager l’étudiant(e) à continuer sur sa voie, en lui offrant une reconnaissance pour sa persévérance et ses efforts, quelles que soient les difficultés rencontrées.------
This scholarship, awarded specifically during the Academic Perseverance Days, aims to support students in their academic journey by recognizing perseverance in all its forms. The recipient is distinguished by their ability to face various challenges while continuing their studies with determination. This scholarship rewards not only academic performance but also efforts in areas such as attendance, personal commitment, participation in extracurricular activities, and the ability to overcome personal or financial difficulties. The main goal of this scholarship is to encourage the recipient to continue on their path by offering recognition for their perseverance and efforts, regardless of the difficulties encountered.
Bourse journée maritime｜Maritime Day Scholarship
1 500 $
Cette bourse est attribuée à l’étudiant(e) sélectionné(e) à la suite de sa participation à une production littéraire sur la thématique proposée dans le cadre de la Journée maritime. Elle vise à récompenser l’étudiant(e) qui, par son travail, a su exprimer de manière créative et réfléchie les enjeux et les valeurs liés au milieu maritime. L’étudiant(e) récipiendaire recevra cette bourse en reconnaissance de son implication et de la qualité de sa contribution, mettant ainsi en lumière son engagement et sa capacité à aborder cette thématique sous un angle unique et personnel. ------
This scholarship is awarded to the student selected after writing an essay on the theme proposed for Maritime Day. It aims to reward the student who, through their work, has creatively and thoughtfully expressed the issues and values related to the maritime field. The recipient will receive this scholarship in recognition of their involvement and the quality of their contribution, highlighting their commitment and ability to approach this theme from a unique and personal perspective.
Prix Tenir le Cap｜ Stay the Course Award
1 500 $
Cette bourse vise à honorer l’effort, la ténacité et les qualités exceptionnelles de persévérance, de dépassement de soi, ainsi que la force de caractère et l’esprit profondément maritime observés chez un(e) étudiant(e) au cours de sa formation à l’Institut. « Tenir le cap », c'est se fixer un objectif et, avec une détermination sans faille, un travail rigoureux et une persévérance constante, surmonter les défis pour l’atteindre. L’étudiant(e) récipiendaire se distingue également par ses qualités humaines, son engagement et son attitude collaborative, inspirant ainsi ceux qui l’entourent et devenant un modèle de cohésion et de leadership.------
This scholarship aims to honor the effort, tenacity, perseverance, strength of character, as well as the ability to surpass oneself, and the deeply maritime spirit observed in a student during their training at the Institute. "Stay the course" means setting a goal and, with unwavering determination, rigorous work, and constant perseverance, overcoming challenges to achieve it. The recipient also stands out for their human qualities, commitment, and collaborative attitude, inspiring those around them and becoming a role model of cohesion and leadership.
Prix « Machine, avant toute! » ｜Engine : Full Ahead Award
1 500 $
Cette bourse vise à mettre en lumière le profil d’un(e) étudiant(e) qui incarne pleinement les valeurs de la profession. Au-delà de ses résultats académiques, l'étudiant(e) récipiendaire se distingue par son savoir-être et son savoir-vivre. Il/Elle fait preuve d’un excellent sens de l’analyse, de leadership, de persévérance et d’autonomie. Ce qui le/la caractérise également, c’est sa capacité à inspirer et à mobiliser ceux qui l’entourent, et son attitude collaborative fait de lui d’elle un(e) collègue avec qui il est agréable de travailler et avec qui on souhaiterait évoluer professionnellement.------
This scholarship aims to highlight the profile of a student who fully embodies the values of the profession. Beyond their academic achievements, the recipient stands out for their interpersonal skills and conduct. They demonstrate excellent analytical thinking, leadership, perseverance, and autonomy. What also characterizes them is their ability to inspire and mobilize those around them, and their collaborative attitude makes them a colleague with whom it is pleasant to work and with whom one would wish to evolve professionally.
Prix Archimède｜Archimedes Award
1 500 $
Cette bourse est destinée à souligner l’intérêt marqué d’un(e) étudiant(e) pour sa future profession dans le domaine de l'architecture navale. Elle récompense l’étudiant(e) récipiendaire qui, par sa passion, son engagement et sa curiosité intellectuelle, va au-delà des attentes académiques. Ce prix met en valeur non seulement l’implication de l’étudiant(e) dans ses études, mais aussi sa capacité à se projeter dans une carrière où l’innovation, la rigueur et la recherche de l’excellence sont au cœur de ses préoccupations. L’étudiant(e) récipiendaire incarne les valeurs fondamentales du métier, se distinguant par un désir constant de se perfectionner et de contribuer au développement de l’architecture navale.------
This scholarship is designed to highlight the strong interest of a student in their future profession in naval architecture. It rewards the recipient who, through their passion, commitment, and intellectual curiosity, exceeds academic expectations. This award emphasizes not only the student's involvement in their studies but also their ability to envision a career where innovation, rigor, and the pursuit of excellence are at the heart of their concerns. The recipient embodies the core values of the profession, distinguishing themselves through a constant desire for improvement and contributing to the development of naval architecture.
Cette bourse a pour objectif de reconnaître l'engagement d’un(e) étudiant(e) récipiendaire dans des actions sociales significatives en dehors du cadre scolaire. Elle souligne la participation active à des initiatives communautaires, des projets de bénévolat ou des actions solidaires visant à améliorer la qualité de vie des autres. L’étudiant(e) récipiendaire se distingue par son dévouement envers sa communauté, son désir de contribuer positivement à la société, ainsi que par son leadership dans des actions sociales concrètes, qu'elles soient locales ou globales. Cette bourse met en lumière l'importance de l’implication citoyenne et de la responsabilité sociale, en dehors des murs de l’établissement.------
This scholarship aims to recognize the commitment of the recipient in meaningful social actions outside the academic framework. It highlights active participation in community initiatives, volunteer projects, or solidarity actions aimed at improving the quality of life for others. The recipient stands out for their dedication to their community, their desire to contribute positively to society, and their leadership in concrete social actions, whether local or global. This scholarship emphasizes the importance of civic engagement and social responsibility beyond the walls of the institution.
Prix comité interculturel｜Intercultural Committee Award
1 000 $
Ce prix a pour but de récompenser l’étudiant(e) récipiendaire pour ses efforts visant à promouvoir l'inclusion, la diversité et l'ouverture à différentes cultures. L'étudiant(e) récipiendaire se distingue par son engagement actif au sein du Comité interculturel, par sa participation à des événements culturels et par son rôle de facilitateur de dialogue entre différentes communautés étudiantes. Ce prix met en valeur l’importance de bâtir des ponts entre différentes cultures, de favoriser la compréhension mutuelle et de créer un environnement inclusif et respectueux au sein de l'établissement.------
This award aims to recognize the recipient for their efforts to promote inclusion, diversity, and openness to different cultures. The recipient stands out for their active involvement in the Intercultural Committee, their participation in cultural events, and their role as a facilitator of dialogue between various student communities. This award highlights the importance of building bridges between different cultures, fostering mutual understanding, and creating an inclusive and respectful environment within the institution.
