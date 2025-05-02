Campagne de commandites - Juin 2025

• 1 diapositive dans un diaporama projeté dans le hall d’entrée du centre des congrès et dans notre brochure numérique
• Possibilité d’une bannière (roll-up) dans le hall d’entrée de l’auditorium
• Visibilité importante sur le site web du Choeur du Monde à compter de la réception de la réponse (nom et logo)
• 4 billets pour une des représentation du concert de Juin 2025
PLAN ARGENT
250 $
• 1/2 diapositive dans un diaporama projeté dans le hall d’entrée du centre des congrès et dans notre brochure numérique
• Visibilité sur le site web du Choeur du Monde à compter de la réception de la réponse (nom et logo)
• 2 billets pour une des représentation du concert de Juin 2025
PLAN BRONZE
150 $
• 1/4 de diapositive dans un diaporama projeté dans le hall d’entrée du centre des congrès et dans notre brochure numérique
• Identification du nom de l’entreprise sur le site web
• 2 billets pour le concert du dimanche 8 juin 2025
COLLABORATEUR
50 $
• Identification comme collaborateur sur la bannière des collaborateurs et identification dans notre brochure numérique
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!