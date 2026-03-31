Campagne de commandites - Juin 2026

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• 1 diapositive dans un diaporama projeté dans le hall d’entrée du centre des congrès et dans notre brochure numérique • Possibilité d’une bannière (roll-up) dans le hall d’entrée de l’auditorium • Visibilité importante sur le site web du Choeur du Monde à compter de la réception de la réponse (nom et logo) • 4 billets pour une des représentation du concert de Juin 2026
• 1/2 diapositive dans un diaporama projeté dans le hall d’entrée du centre des congrès et dans notre brochure numérique • Visibilité sur le site web du Choeur du Monde à compter de la réception de la réponse (nom et logo) • 2 billets pour une des représentation du concert de Juin 2026
• 1/4 de diapositive dans un diaporama projeté dans le hall d’entrée du centre des congrès et dans notre brochure numérique • Identification du nom de l’entreprise sur le site web • 2 billets pour le concert du dimanche 8 juin 2026
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