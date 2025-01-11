Pica Magazine

Pica Magazine - Lancement de magazine 16p0 MOMENTUM

3980 R. Saint-Denis

Montréal, QC H2W 2M3, Canada

PONCTUEL·LE item
50 $
[BILLET + MAGAZINE + ZINE] Exclusif aux 15 premiers billets! Recevez votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que votre billet pour la soirée de lancement et notre PICAZINE en prime!
FESTIF·VE item
16 $
[BILLET SEULEMENT] Pour celle ou celui qui aimerait juste venir danser et fêter la nouvelle édition du magazine Pica! Ce forfait inclut seulement le billet pour la soirée de lancement.
LECTEUR·RICE item
40 $
[MAGAZINE SEULEMENT] *N'inclut pas la livraison à domicile. Ce forfait n'inclut pas le billet pour la soirée de lancement du 29 avril au Livart.
CLASSIQUE item
50 $
[BILLET + MAGAZINE] Recevez votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que votre billet pour la soirée de lancement du 29 avril au Livart.
REBELLE item
55 $
[BILLET + MAGAZINE + BRIQUET MOMENTUM] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre briquet Momentum!
ORGANISÉ·E item
60 $
[BILLET + MAGAZINE + AFFICHE CALENDRIER] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi qu'un exemplaire de notre affiche calendrier, imprimée à la main à Montréal!
ATHLÈTE item
75 $
[BILLET + MAGAZINE + T-SHIRT MOMENTUM] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre t-shirt signature, sérigraphié à Montréal chez Rouli Roulant!
RIZZLEUR·EUSE item
90 $
[BILLET + MAGAZINE + HOODIE BLACK ON BLACK] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre tout nouveau hoodie noir sur noir, sérigraphié à Montréal chez Rouli Roulant!
