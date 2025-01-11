Pica Magazine - Lancement de magazine 16p0 MOMENTUM

[BILLET + MAGAZINE + ZINE] Exclusif aux 15 premiers billets! Recevez votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que votre billet pour la soirée de lancement et notre PICAZINE en prime!
[BILLET + MAGAZINE + ZINE] Exclusif aux 15 premiers billets! Recevez votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que votre billet pour la soirée de lancement et notre PICAZINE en prime!
FESTIF·VE
16 $
[BILLET SEULEMENT] Pour celle ou celui qui aimerait juste venir danser et fêter la nouvelle édition du magazine Pica! Ce forfait inclut seulement le billet pour la soirée de lancement.
[BILLET SEULEMENT] Pour celle ou celui qui aimerait juste venir danser et fêter la nouvelle édition du magazine Pica! Ce forfait inclut seulement le billet pour la soirée de lancement.
LECTEUR·RICE
40 $
[MAGAZINE SEULEMENT] *N'inclut pas la livraison à domicile.
Ce forfait n'inclut pas le billet pour la soirée de lancement du 29 avril au Livart.
[MAGAZINE SEULEMENT] *N'inclut pas la livraison à domicile.
Ce forfait n'inclut pas le billet pour la soirée de lancement du 29 avril au Livart.
CLASSIQUE
50 $
[BILLET + MAGAZINE] Recevez votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que votre billet pour la soirée de lancement du 29 avril au Livart.
[BILLET + MAGAZINE] Recevez votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que votre billet pour la soirée de lancement du 29 avril au Livart.
REBELLE
55 $
[BILLET + MAGAZINE + BRIQUET MOMENTUM] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre briquet Momentum!
[BILLET + MAGAZINE + BRIQUET MOMENTUM] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre briquet Momentum!
ORGANISÉ·E
60 $
[BILLET + MAGAZINE + AFFICHE CALENDRIER] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi qu'un exemplaire de notre affiche calendrier, imprimée à la main à Montréal!
[BILLET + MAGAZINE + AFFICHE CALENDRIER] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi qu'un exemplaire de notre affiche calendrier, imprimée à la main à Montréal!
ATHLÈTE
75 $
[BILLET + MAGAZINE + T-SHIRT MOMENTUM] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre t-shirt signature, sérigraphié à Montréal chez Rouli Roulant!
[BILLET + MAGAZINE + T-SHIRT MOMENTUM] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre t-shirt signature, sérigraphié à Montréal chez Rouli Roulant!
RIZZLEUR·EUSE
90 $
[BILLET + MAGAZINE + HOODIE BLACK ON BLACK] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre tout nouveau hoodie noir sur noir, sérigraphié à Montréal chez Rouli Roulant!
[BILLET + MAGAZINE + HOODIE BLACK ON BLACK] Recevez votre billet, votre copie de l'édition 16p0 du magazine Pica ainsi que notre tout nouveau hoodie noir sur noir, sérigraphié à Montréal chez Rouli Roulant!
Ajouter un don pour Pica Magazine
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!