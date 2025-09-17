Campagne de financement 2025 - Club Kiwanis

🍷 Panier Rouge Passion – Intensité, caractère et solidarité

À l’achat du Panier Rouge Passion, vous recevrez 3 bouteilles de vin rouge sélectionnées pour leur richesse aromatique et leur personnalité unique.

💰 Valeur SAQ : 63,20 $

🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club Kiwanis — un geste simple qui fait toute la différence 💙

🍾 Les vins rouges inclus

Kris Pinot Noir (Italie)

Élégant et fruité, aux notes de cerise et d’épices douces, parfait pour volailles, pâtes et fromages.

Bonarda (Argentine)

Gourmand et généreux, avec des arômes de fruits noirs et une touche épicée, idéal pour viandes grillées.

Almuvedre (Espagne)

Un rouge intense aux accents méditerranéens, riche en saveurs de fruits mûrs et d’herbes, parfait pour plats mijotés.

✨ Un trio audacieux et chaleureux, à savourer entre amis ou à offrir avec cœur 💝