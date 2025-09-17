Club Kiwanis Trois-Rivières

Campagne de financement 2025 - Club Kiwanis

Caisse d’Exception item
Caisse d’Exception
330 $

🍷 Caisse d’Exception – L’art du vin, version haut de gamme

Offrez-vous — ou offrez à un passionné — une sélection exclusive de 3 vins d’exception, parfaits pour enrichir votre cave ou pour vivre des moments de dégustation mémorables.
💰 Valeur SAQ : 243,75$
💎 Chaque bouteille a été choisie pour son caractère unique, son potentiel de garde et sa provenance prestigieuse.

🌟 Les trésors inclus :

  • Faiveley Bourgogne (France) – Blanc
    Un blanc élégant issu d’un domaine renommé, parfait pour les amateurs de finesse et de minéralité.
  • Vietti Barbera d'Alba 2022 (Italie)
    Un rouge vibrant et structuré, issu d’un millésime prometteur, idéal pour la garde ou les grandes occasions.
  • Pugnitello (Italie)
    Cépage rare et noble, ce vin offre profondeur, complexité et une belle capacité de vieillissement.

✨ Une caisse pensée pour les connaisseurs, à savourer lentement ou à laisser évoluer en cave.
💙 Et comme toujours, une partie du montant servira à habiller les enfants ciblés par le Club — un geste généreux qui fait toute la différence.

Panier Blanc Élégance item
Panier Blanc Élégance
100 $

🥂 Panier Blanc Élégance – Fraîcheur, finesse et solidarité

À l’achat du Panier Blanc Élégance, vous recevrez 3 bouteilles de vin blanc soigneusement choisies pour leur fraîcheur, leur élégance et leur accessibilité.
💰 Valeur SAQ : 59.40$
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club — un geste simple qui fait toute la différence 💙

🍾 Les vins blancs inclus

  1. Soave Classico Montresor 2024 (Italie)
    Un blanc élégant aux notes florales et minérales, parfait pour poissons, fruits de mer et antipasti.
  2. Voltes blanc (Grèce) – Frais et aromatique, idéal pour les apéros ensoleillés.
  3. Pinot Grigio Kris (Italie) – Sec, fruité et polyvalent, un classique apprécié de tous.

✨ Un trio lumineux et accessible, à savourer dès maintenant ou à offrir avec cœur 💝

Panier Rouge Passion item
Panier Rouge Passion
100 $

🍷 Panier Rouge Passion – Saveurs du monde à partager

À l’achat du Panier Rouge Passion, vous recevrez 3 bouteilles de vin rouge soigneusement sélectionnées, parfaites pour vos soupers d’automne ou pour offrir en cadeau 🎁
💰 Valeur SAQ : 60,75$
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club — un petit geste pour vous, un grand impact pour eux 💙

🍇 Les vins rouges inclus

  1. Almuvèdres (Espagne) – Un vin chaleureux aux notes de fruits noirs et d’épices.
  2. Kris Pinot Noir (Italie) – Léger, fruité et élégant, parfait pour l’apéro ou les plats légers.
  3. Bonarda (Argentine) – Un rouge souple et généreux, idéal pour les grillades ou les plats mijotés.

✨ Un trio accessible, savoureux et solidaire, à savourer dès maintenant!

Caisse Prestige item
Caisse Prestige
300 $

🍷 Panier Prestige – Trésors à déguster ou à faire vieillir

À l’achat du Panier Prestige, vous recevrez 6 bouteilles de vin soigneusement sélectionnées (4 rouges, 2 blancs), prêtes à ravir les amateurs comme les connaisseurs.
💰 Valeur SAQ : 224.55$
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club — un geste généreux qui fait toute la différence!

🥂 Les vins blancs

  1. Faiveley Bourgogne (France) – Élégance et finesse en blanc.
  2. Chablis Brocard (France) – Minéralité et fraîcheur typiques du terroir.

🍷 Les vins rouges

  1. Les Ormes du Vieux Moulin Bordeaux (France) – Classique et équilibré.
  2. Monemvasia - Millésime 2014 (Grèce) – Un rouge méditerranéen aux notes épicées.
  3. Valbuxan (Espagne) – Un rouge généreux aux notes de fruits mûrs et d’épices, parfait pour viandes grillées et plats méditerranéens.
  4. Morisfarms Toscana (Italie) – Un rouge italien structuré, parfait pour la cave.

🎁 Un coffret idéal pour les amateurs de vins fins, à déguster maintenant ou à faire vieillir dans votre cave.
💙 En plus de vous faire plaisir, vous contribuez à une cause essentielle.

