Campagne de financement 2025 - Club Kiwanis

À l’achat du Panier Rouge Passion, vous recevrez 3 bouteilles de vin rouge sélectionnées pour leur richesse aromatique et leur personnalité unique.
💰 Valeur SAQ : 63,20 $
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club Kiwanis — un geste simple qui fait toute la différence 💙
✨ Un trio audacieux et chaleureux, à savourer entre amis ou à offrir avec cœur 💝
À l’achat du Panier Blanc Élégance, vous recevrez 3 bouteilles de vin blanc soigneusement sélectionnées pour leur qualité et leur caractère unique.
💰 Valeur SAQ : 65,90 $
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club Kiwanis — un geste simple qui fait toute la différence 💙
✨ Un trio raffiné et lumineux, à savourer ou à offrir avec cœur 💝
À l’achat de la Sélection Prestige, vous recevrez 6 bouteilles de vins d’exception, choisis pour leur qualité et leur caractère unique.
💰 Valeur SAQ : 207.80 $
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club Kiwanis — un geste simple qui fait toute la différence 💙
✨ Une sélection prestigieuse pour les amateurs éclairés, à savourer ou à offrir avec cœur 💝
Offrez-vous — ou offrez à un passionné — une sélection exclusive de 3 vins d’exception, parfaits pour enrichir votre cave ou pour vivre des moments de dégustation mémorables.
💰 Valeur SAQ : 243,75$
💎 Chaque bouteille a été choisie pour son caractère unique, son potentiel de garde et sa provenance prestigieuse.
✨ Une caisse pensée pour les connaisseurs, à savourer lentement ou à laisser évoluer en cave.
💙 Et comme toujours, une partie du montant servira à habiller les enfants ciblés par le Club — un geste généreux qui fait toute la différence.
À l’achat du Panier Blanc Élégance, vous recevrez 3 bouteilles de vin blanc soigneusement choisies pour leur fraîcheur, leur élégance et leur accessibilité.
💰 Valeur SAQ : 59.40$
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club — un geste simple qui fait toute la différence 💙
✨ Un trio lumineux et accessible, à savourer dès maintenant ou à offrir avec cœur 💝
À l’achat du Panier Rouge Passion, vous recevrez 3 bouteilles de vin rouge soigneusement sélectionnées, parfaites pour vos soupers d’automne ou pour offrir en cadeau 🎁
💰 Valeur SAQ : 60,75$
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club — un petit geste pour vous, un grand impact pour eux 💙
✨ Un trio accessible, savoureux et solidaire, à savourer dès maintenant!
À l’achat du Panier Prestige, vous recevrez 6 bouteilles de vin soigneusement sélectionnées (4 rouges, 2 blancs), prêtes à ravir les amateurs comme les connaisseurs.
💰 Valeur SAQ : 224.55$
🎯 La balance du montant servira directement à habiller les enfants ciblés par le Club — un geste généreux qui fait toute la différence!
🎁 Un coffret idéal pour les amateurs de vins fins, à déguster maintenant ou à faire vieillir dans votre cave.
💙 En plus de vous faire plaisir, vous contribuez à une cause essentielle.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!