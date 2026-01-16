Organisé par

Société de conservation du lac Lovering

SCLL - Campagne de financement [2026]

Abonnement de base
40 $

Maximum un. Désigne le membre principal et inclut la possibilité d’inscrire un 2e membre gratuitement. Le nom et les coordonnées du membre principal seront établies à la page suivante et serviront à configurer le reçu d'impôt.

Membre(s) additionnel(s)
10 $

Maximum 2. Inscrire le nombre de membres additionnels (pour un 3e membre et 4e membre). Leurs noms et courriels seront définis à la page suivante.

Don pour le projet myriophylle 2026
10 $

Inscrire le nombre de $10 pour atteindre le montant de don désiré (en multiple de 10). (Un montant de $60 est suggéré)

