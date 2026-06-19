Campagne de financement 2026 (mettre la date et lieu de distribution)

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Aquarelles et dessins faits par les élèves de l’école.
Brûlerie des Cantons - 227g - Mélange corsé de torréfaction bien noire, au nom évocateur, signifiant toute la puissance de son caractère. Un mélange riche et corsé avec une certaine amertume digne des cafés de ce type de cuisson qui confère un goût de café grillé, un peu fumé, rappelant une cuisson faite sur un barbecue.
Brûlerie des Cantons - 227g - Riche et corsé qui donne une sensation piquante en espresso, accompagné d'un arôme rappelant les céréales grillées.
Brûlerie des Cantons - 400g - Bonjour le rétablissement! Délicieuse brillance citronnée en parfaite harmonie avec un goût sucré de fruits d’hiver et une finale légère de cannelle.
Brûlerie des Cantons - 227g - Riche et crémeux, il saura vous plaire à coup sûr. Consommé pur, il offre une délicieuse gâterie, mais il peut aussi rehausser avantageusement votre café favori.
Écomacaque - Sapin naturel de culture écologique
Deux options: coupé ou en autocueillette.
Écomacaque - 10lb -
Pour vos projets de décoration
Duray - Conçus pour la course, ces bas en laine mérinos semi-coussinés absorbent les chocs, évacuent l’humidité et réduisent les frottements. Légers et couvrant la cheville, ils offrent un soutien optimal grâce à leur support de l’arche du pied, assurant confort et performance sur chaque kilomètre.
Duray - Le Boréal, composé à 60% de laine et à 40% de nylon extensible, est le modèle chouchou des amateurs de plein air puisque la laine offre un équilibre idéal lors des variations de température.
Passion Savon - Fragrances: Anis & canelle / Cèdre & romarin / Épices et lavande
Passion Savon - Version végétale du savon du pays, détachant pour vêtements.
Passion Savon - Sel de bain et savon fragrance lime, romarin & euchalyptus / baume à lèvre menthe
Passion Savon - Un coffret simple et complet qui contient tout le nécessaire pour fabriquer de magnifiques bombes de bain : ingrédients pré-mesurés, instructions faciles et rapides. Une activité amusante, rapide et parfaite pour relaxer ou faire avec les enfants.
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