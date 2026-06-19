Campagne de financement 2026 (mettre la date et lieu de distribution)

Brûlerie des Cantons - 227g - Mélange corsé de torréfaction bien noire, au nom évocateur, signifiant toute la puissance de son caractère. Un mélange riche et corsé avec une certaine amertume digne des cafés de ce type de cuisson qui confère un goût de café grillé, un peu fumé, rappelant une cuisson faite sur un barbecue.