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Corporation de l Eau Vive

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À propos de cette boutique

Campagne de financement 2026 (mettre la date et lieu de distribution)

Calendrier de l'école L'eau-Vive 2027
20 $

Aquarelles et dessins faits par les élèves de l’école.

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Café Gaillard moulu item
Café Gaillard moulu
10,50 $

Brûlerie des Cantons - 227g - Mélange corsé de torréfaction bien noire, au nom évocateur, signifiant toute la puissance de son caractère. Un mélange riche et corsé avec une certaine amertume digne des cafés de ce type de cuisson qui confère un goût de café grillé, un peu fumé, rappelant une cuisson faite sur un barbecue.

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Café Mélange Espresso en grain item
Café Mélange Espresso en grain
10,50 $

Brûlerie des Cantons - 227g - Riche et corsé qui donne une sensation piquante en espresso, accompagné d'un arôme rappelant les céréales grillées.

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Tisane Adieu la grippe item
Tisane Adieu la grippe
22 $

Brûlerie des Cantons - 400g - Bonjour le rétablissement! Délicieuse brillance citronnée en parfaite harmonie avec un goût sucré de fruits d’hiver et une finale légère de cannelle.

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Vanille Française item
Vanille Française
8 $

Brûlerie des Cantons - 227g - Riche et crémeux, il saura vous plaire à coup sûr. Consommé pur, il offre une délicieuse gâterie, mais il peut aussi rehausser avantageusement votre café favori.

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Sapin de Noël item
Sapin de Noël
45 $

Écomacaque - Sapin naturel de culture écologique

Deux options: coupé ou en autocueillette.

Ballot de branches de sapins item
Ballot de branches de sapins
18 $

Écomacaque - 10lb -

Pour vos projets de décoration

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Bas Run-mini pour adulte item
Bas Run-mini pour adulte
15 $

Duray - Conçus pour la course, ces bas en laine mérinos semi-coussinés absorbent les chocs, évacuent l’humidité et réduisent les frottements. Légers et couvrant la cheville, ils offrent un soutien optimal grâce à leur support de l’arche du pied, assurant confort et performance sur chaque kilomètre.

Bas Boréal item
Bas Boréal
15 $

Duray - Le Boréal, composé à 60% de laine et à 40% de nylon extensible, est le modèle chouchou des amateurs de plein air puisque la laine offre un équilibre idéal lors des variations de température.

Trio de savons item
Trio de savons
23 $

Passion Savon - Fragrances: Anis & canelle / Cèdre & romarin / Épices et lavande

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Savon détachant pour vêtements item
Savon détachant pour vêtements
10 $

Passion Savon - Version végétale du savon du pays, détachant pour vêtements.

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Coffret cadeau item
Coffret cadeau
28 $

Passion Savon - Sel de bain et savon fragrance lime, romarin & euchalyptus / baume à lèvre menthe

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Coffret de fabrication de bombes de bain item
Coffret de fabrication de bombes de bain
29 $

Passion Savon - Un coffret simple et complet qui contient tout le nécessaire pour fabriquer de magnifiques bombes de bain : ingrédients pré-mesurés, instructions faciles et rapides. Une activité amusante, rapide et parfaite pour relaxer ou faire avec les enfants.

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