CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA PAROISSE BON-PASTEUR (DÎME2025)

DÎME 2025 80$ par personne
80 $

sélectionné le nombre de personne pour votre total de payement dîme.
1=80$
2=160$
3=240$
etc

Don de soutien
25 $

Don de soutien (suggéré : 50$/personne de 18 ans et plus, ou selon vos possibilités)
1=25$
2=50$
3=75$
etc

Don compensatoire pour les quêtes à l’église
50 $

Don compensatoire pour les quêtes à l’église
(Ex. : 5.00 $ par semaine) 5$x52 semaines =260$
1=50$
2=100$
3=150$
etc

Don supplémentaire ou autre
10 $

Si vous désirez ajuster votre contribution annuelle ou vos dons.
1= 10$
2= 20$
3= 30$
etc

Payer des messes
15 $

Indiquez le nombre de messes souhaitées, puis remplissez les sections ci-dessous pour les informations concernant celles-ci.
1=15$
2=30$
3=45$
etc

Lampion en ligne
5 $

Nous allons aller pour vous allumer un lampion, on peut même vous envoyer une image...
1=5$,
2=10$,
3=15$
etc

$

