CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA PAROISSE BON-PASTEUR (DÎME2025)

sélectionné le nombre de personne pour votre total de payement dîme.
1=80$
2=160$
3=240$
etc
Don de soutien (suggéré : 50$/personne de 18 ans et plus, ou selon vos possibilités)
1=25$
2=50$
3=75$
etc
Don compensatoire pour les quêtes à l’église
(Ex. : 5.00 $ par semaine) 5$x52 semaines =260$
1=50$
2=100$
3=150$
etc
Si vous désirez ajuster votre contribution annuelle ou vos dons.
1= 10$
2= 20$
3= 30$
etc
Indiquez le nombre de messes souhaitées, puis remplissez les sections ci-dessous pour les informations concernant celles-ci.
1=15$
2=30$
3=45$
etc
Nous allons aller pour vous allumer un lampion, on peut même vous envoyer une image...
1=5$,
2=10$,
3=15$
etc
$
