Campagne de financement - Brûlerie Tatum

Mélange espresso classique. Bien équilibré, bonne acidité. Beaucoup d'arômes.
En grains.
Brésil, Guatemala, Éthiopie, Colombie et Inde.
Mouture Espresso grosseur 4.
Mélange de plusieurs variétés de décaféiné. Goût riche et rond en bouche, velouté. Excellent en espresso et filtre. Décaféiné à la méthode Eau-Suisse, donc sans produit chimique.
En grains.
Colombie et Mexique
Classique maison de la brûlerie Tatum. Mélange brun et velouté, d'une intensité 2/10. Goût terreux et de petits fruits, avec arômes de cassis et de mélasse. Rond en bouche.
Mouture filtre.
Brésil, Éthiopie, Pérou, Costa-Rica et Inde.
Chocolat chaud oncteux et riche, à saveur intense et texture veloutée.
Kingsmill.
Sirop aromatique Teisseire, bouteille de 700 ml.
Saveur de caramel.
Sirop aromatique Teisseire, bouteille de 700 ml.
Saveur de vanille.
Sirop aromatique Teisseire, bouteille de 700 ml.
Saveur de noisette.
Tasse blanche avec le logo de la brûlerie Tatum.
