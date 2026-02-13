Campagne de financement - Brûlerie Tatum

OPP de la Ribambelle

Café italien 300g - GRAINS
15 $

Mélange espresso classique. Bien équilibré, bonne acidité. Beaucoup d'arômes.


En grains.


Brésil, Guatemala, Éthiopie, Colombie et Inde.

Café italien 300g - MOULU
15 $

Mélange espresso classique. Bien équilibré, bonne acidité. Beaucoup d'arômes.


Mouture Espresso grosseur 4.


Brésil, Guatemala, Éthiopie, Colombie et Inde.

Café décaféiné 300g - GRAINS
15 $

Mélange de plusieurs variétés de décaféiné. Goût riche et rond en bouche, velouté. Excellent en espresso et filtre. Décaféiné à la méthode Eau-Suisse, donc sans produit chimique.


En grains.


Colombie et Mexique

Café décaféiné 300g - MOULU
15 $

Mélange de plusieurs variétés de décaféiné. Goût riche et rond en bouche, velouté. Décaféiné à la méthode Eau-Suisse, donc sans produit chimique.


Mouture Espresso grosseur 4.


Colombie et Mexique

Mélange Tatum 300g - MOULU
15 $

Classique maison de la brûlerie Tatum. Mélange brun et velouté, d'une intensité 2/10. Goût terreux et de petits fruits, avec arômes de cassis et de mélasse. Rond en bouche.


Mouture filtre.


Brésil, Éthiopie, Pérou, Costa-Rica et Inde.

Chocolat chaud - 907g
20 $

Chocolat chaud oncteux et riche, à saveur intense et texture veloutée.


Kingsmill.

Sirop Teisseire - Caramel
18 $

Sirop aromatique Teisseire, bouteille de 700 ml.


Saveur de caramel.

Sirop Teisseire - Vanille
18 $

Sirop aromatique Teisseire, bouteille de 700 ml.


Saveur de vanille.

Sirop Teisseire - Noisette
18 $

Sirop aromatique Teisseire, bouteille de 700 ml.


Saveur de noisette.

Tasse Tatum
10 $

Tasse blanche avec le logo de la brûlerie Tatum.

