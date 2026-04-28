Campagne de financement - Cartes Fête des mères 2026

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💌 Carte vierge, avec enveloppe.
Carte fabriquée à la main par nos participants. Chaque carte est unique et conçue avec soin.
Parfaite pour souligner la fête des mères avec une attention originale et pleine de sens.
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Ramassage du 29 avril au 7 mai 2026
Lundi au jeudi entre 8h00 et 16h30.
1515 rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières.
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