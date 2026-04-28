Coup de main Mauricie

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Campagne de financement - Cartes Fête des mères 2026

Carte Grand coeur item
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Carte Grand coeur
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💌 Carte vierge, avec enveloppe.


Carte fabriquée à la main par nos participants. Chaque carte est unique et conçue avec soin.

Parfaite pour souligner la fête des mères avec une attention originale et pleine de sens.

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Carte Pot de fleurs item
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Carte Pot de fleurs
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💌 Carte vierge, avec enveloppe.


Carte fabriquée à la main par nos participants. Chaque carte est unique et conçue avec soin.

Parfaite pour souligner la fête des mères avec une attention originale et pleine de sens.

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Carte Tulipes item
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Carte Tulipes
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💌 Carte vierge, avec enveloppe.


Carte fabriquée à la main par nos participants. Chaque carte est unique et conçue avec soin.

Parfaite pour souligner la fête des mères avec une attention originale et pleine de sens.

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Carte Petits coeurs item
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Carte Petits coeurs
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💌 Carte vierge, avec enveloppe.


Carte fabriquée à la main par nos participants. Chaque carte est unique et conçue avec soin.

Parfaite pour souligner la fête des mères avec une attention originale et pleine de sens.

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Ramassage à l’atelier (FERMÉ le vendredi) item
Ramassage à l’atelier (FERMÉ le vendredi)
Gratuit

Ramassage du 29 avril au 7 mai 2026


Lundi au jeudi entre 8h00 et 16h30.

1515 rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières.

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