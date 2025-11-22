Campagne de financement Chocolat 2025

Prix de revente conseillé : 3 tablettes pour 5$.
60 barres :
18 barres chocolat au lait & amandes
12 barres au riz
12 barres au caramel
12 barres au chocolat au lait
6 barres au chocolat noir
Amandes enrobées
100 $
Prix de revente conseillé : 1 unité pour 5$.
AMANDES ENROBÉES
Chaque boîte contient 20 unités :
20 Boîtes d’amandes grillées et
enrobées d’un riche chocolat au lait
Mix Barre et enrobages
100 $
Prix de revente conseillé : 1 unité pour 5$.
BARRES ET ENROBAGES
Chaque boîte contient 20 unités :
6 Boîtes d’amandes enrobées
2 Boîtes de pacanes enrobées
4 Barres aux amandes
4 Barres au caramel
2 Barres au chocolat au lait
2 Barres au chocolat noir
Barres seulement
100 $
Prix de revente conseillé : 1 unité pour 5$.
BARRES SEULEMENT
Chaque boîte contient 20 unités :
4 Barres de riz croquant
4 Barres de chocolat au lait
4 Barres de chocolat au caramel
4 Barres aux amandes
4 Barres de chocolat noir
Contribution de 50$
50 $
Commander 1 boîte (1x 100$/boîte) et faire une contribution directe de 50$
Contribution de 100$
100 $
Ne pas vendre de chocolats et faire une contribution directe de 100$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!