Campagne de financement Chocolat 2025

3 barres pour 5$
100 $
Prix de revente conseillé : 3 tablettes pour 5$. 60 barres : 18 barres chocolat au lait & amandes 12 barres au riz 12 barres au caramel 12 barres au chocolat au lait 6 barres au chocolat noir
Amandes enrobées
100 $
Prix de revente conseillé : 1 unité pour 5$. AMANDES ENROBÉES Chaque boîte contient 20 unités : 20 Boîtes d’amandes grillées et enrobées d’un riche chocolat au lait
Mix Barre et enrobages
100 $
Prix de revente conseillé : 1 unité pour 5$. BARRES ET ENROBAGES Chaque boîte contient 20 unités : 6 Boîtes d’amandes enrobées 2 Boîtes de pacanes enrobées 4 Barres aux amandes 4 Barres au caramel 2 Barres au chocolat au lait 2 Barres au chocolat noir
Barres seulement
100 $
Prix de revente conseillé : 1 unité pour 5$. BARRES SEULEMENT Chaque boîte contient 20 unités : 4 Barres de riz croquant 4 Barres de chocolat au lait 4 Barres de chocolat au caramel 4 Barres aux amandes 4 Barres de chocolat noir
Contribution de 50$
50 $
Commander 1 boîte (1x 100$/boîte) et faire une contribution directe de 50$
Contribution de 100$
100 $
Ne pas vendre de chocolats et faire une contribution directe de 100$

