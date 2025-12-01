Loto Voyages ou Argent 2026 | Campagne de financement Fondation Monique-Fitz-Back

Organisé par
À propos de cette tombola
Cet achat pourrait financer l'achat de plusieurs paires de jumelles pour faire l'observation d'oiseaux en plein air, parce que la découverte de la biodiversité est essentielle au développement de la conscience environnementale.
Cet achat pourrait financer l'implantation d'un potager scolaire afin d'enseigner aux plus petits sur la culture des fruits et des légumes qu'ils consomment.
Offrez-vous cette paire de billets et soutenez la jeune génération.
Cet achat pourrait financer un projet novateur de captation du carbone ou de récupération des eaux de pluie réalisé par des jeunes.
Augmentez vos chances de gagner tout en faisant une contribution exceptionnelle pour des projets innovants.
Cet achat pourrait permettre à 20 élèves d'une classe de préscolaire de se vêtir adéquatement pour jouer et apprendre à l'extérieur, beau temps mauvais temps.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!