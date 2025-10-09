Campagne de financement Fromagerie Abbaye St-Benoit-du-lac et Pâtisserie Duquette

Gâteau à l’érable garni et enrobé d’une crème au beurre à l’érable.
Ingrédients:
Gâteau: Sucre, farine de blé, œufs entiers liquide, eau, huile de canola, amidon de blé, émulsifiant ( farine de riz, esters polyglocéroles d’acide gras), dextrose, poudre à pâte, carboxymethyl cellulose, arôme naturel et artificiel, colorant.
Garniture: Sucre, beurre, margarine, shortening ( huile de canola, huile de palme, et palmiste modifiées et monoglycérides), eau, glucose, sucre d’érable, métabisulfite de sodium, arôme naturel et artificiel, colorant, polysorbate 60, mono et diglycérides.
Poids: 700 gr.
Conservation: 14 jours réfrigération ou 4 mois au congélateur
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Gâteau au chocolat garni d’une crème au beurre de noisettes et enrobé d’une crème au beurre chocolatée.
Ingrédients:
Gâteau: Sucre, farine de blé, œufs entiers liquides, eau, huile de canola, cacao, margarine, amidon de blé, émulsifiant (farine de riz, ester polyglycerol d’acide gras) dextrose, poudre à pâte, carboxymethyl cellulose, arôme naturel et artificiel.
Garniture: Sucre, beurre, margarine, shortening (huile de canola, huile de palme et palmiste modifiées et monoglycérides, sucre, eau, pâte de noisettes, cacao, glucose, métabisulfite de sodium, propionate de sodium, arôme naturelle et artificielle, colorant, polysorbate 60.
Poids: 700 gr.
Conservation: 14 jours réfrigération ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Gâteau au chocolat garni d’une crème au beurre à la vanille et de cerises. Le tout enrobé d’une crème au beurre à la vanille et garni de copeaux de chocolat.
Ingrédients:
Gâteau: Sucre, farine enrichie, eau, œufs entiers liquides, lait 2% liquide, cacao, sucre liquide, lait en poudre écrémé, poudre à pâte, sel, bicarbonate de sodium, mono-stéarate de sorbitan, polysorbate 60,acide citrique, benzoate de sodium, colorant.
Garniture: Sucre à glacer, margarine, huile végétale non hydrogénée, cerises, amidon modifié, propionate de sodium, eau, lait en poudre écrémé, mono et diglycérides, polysorbate 60, sel, arôme naturel et artificiel, colorant.
Poids: 700 gr.
Conservation: 14 jours réfrigération ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Gâteau à saveur de caramel, garni d’une crème au beurre au caramel. Le tout enrobé de cette même crème au beurre au caramel.
Ingrédients:
Gâteau: Sucre, farine de blé, œufs entiers liquides, eau, huile de canola, amidon de blé, émulsifiant (farine de riz, esters polyglycerol d’acide gras), dextrose, poudre à pâte, carboxymethyl cellulose, arôme naturel et artificiel, colorant.
Garniture: Sucre, beurre, margarine, shortening (huile de canola, huile de palme, et palmiste modifiées et monoglycérides), eau, caramel (glucose, lait condensé sucré, sucre, eau, huile de noix de coco, sorbitol, mélasse, lécithine de soya, sel, sorbate de potassium, arôme naturel et artificiel, colorant, sulfite), glucose, arôme naturel et artificiel, colorant, polysorbate 60.
Poids: 700 gr.
Conservation: 14 jours réfrigération ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Gâteau à la vanille, garni de gelée de framboises et crème au beurre chocolatée et enrobé d’une crème au beurre à la vanille.
Ingrédients:
Gâteau: Sucre, farine enrichie, œufs entiers liquides, eau, glucose, sucre liquide, lait 2% liquide, lait en poudre écrémé, poudre à pâte, arôme naturel et artificiel, sel, mono-stéarate de sorbitan, polysorbate 60, acide citrique, benzoate de sodium, colorant.
Garniture: Sucre, margarine non hydrogénée, beurre, huile végétale non hydrogénée, eau, cacao, framboises, amidon de maïs modifié, mono et diglycérides, polysorbate 60, sel, arôme naturel et artificiel, colorant.
Poids: 700 gr.
Conservation: 14 jours réfrigération ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Gâteau au chocolat garni d’une crème au beurre au chocolat foncée et enrobé d’une crème au beurre chocolatée.
Ingrédients:
Gâteau: Sucre, farine de blé, œufs entiers liquides, eau, huile de canola, cacao, margarine, amidon de blé, émulsifiant ( farine de riz, esters polyglycerol d’acide gras), dextrose, poudre à pâte, carboxymethyl cellulose, arôme naturel et artificiel.
Garniture: Sucre, beurre, margarine, shortening (huile de canola, huile de palme et palmiste modifiées et monoglycérides), sucre, eau, cacao, glucose, métabisulfite de sodium, propionate de sodium, arôme naturelle et artificielle, colorant, polysorbate 60.
Poids: 700 gr.
Conservation: 14 jours réfrigération ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Vous ne savez pas quel dessert choisir? Pourquoi vous limiter à une seule sorte? Nos bouchées assorties sont idéales pour les indécis : carrés aux dattes, gâteau Reine-Élizabeth, gâteau aux carottes, mini-beignes au sirop d’érable et brownies.
Ingrédients:
Mini-beignes: Sirop d’érable, farine de blé, sucre, lait 2% liquide, œufs entiers liquides, eau, shortening à friture(huile de palme et palme modifiée, HQBT, diméthylpolysiloxane), poudre à pâte, bicarbonate de sodium, sel.
Reine-Élizabeth: Farine enrichie, dattes, eau, sucre, margarine non-hydrogénée, noix, huile de canola, poudre à pâte, bicarbonate de sodium. Glaçage: Cassonade, margarine, noix de coco, lait 2% liquide, métabisulfite de sodium. PEUT CONTENIR DES NOYAUX DE DATTES.
Brownies: Sucre, farine de blé, eau, huile de canola, poudre de cacao, noix de Grenoble, liqueur de chocolat, dextrose, beurre de cacao, lécithine de soya, sirop de maïs, huile de colza, poudre d’albumen, sel, huile de soya, mono et diglycérides,
Gâteau aux carottes: Sucre, carottes, farine de blé, huile de canola, oeufs entiers liquides, noix de Grenoble, poudre à pâte, sel, bicarbonate de sodium, épices. Glaçage: Sucre, fromage à la crème, margarine, maltodextrin, eau, huile de soya, lait en poudre écrémé, sel, arôme naturel et artificiel, mono et diglycérides, polysorbate 60, colorant.
Carrés aux dattes: Purée de dattes (dattes, eau), farine de blé, margarine non-hydrogénée (soya), flocons d’avoine (gluten), cassonade, noix de coco (sulfites), essence de vanille, sel, bicarbonate de sodium.
Poids: 700 gr.
Conservation: 10 jours à température ambiante ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Un classique du temps des fêtes! Rempli de fruits (80% de fruits), de raisins et de pacanes et parfumé au rhum.
Ingrédients: Raisins, cerises, farine non blanchie, sucre, œufs entiers liquides, huile végétale hydrogénée, rutabagas, zestes d’oranges et de citrons, glucose, sirop de maïs, eau, pacanes, rhum, sel, épices, arôme artificiel, colorant, acide citrique, chlorure de calcium.
Poids: 1.1 kg.
Conservation: 365 jours à température ambiante.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Mini-beignes à l’ancienne, trempés dans le sirop d’érable pur.
Ingrédients:
Sirop d’érable, farine de blé, sucre, lait 2% liquide, œufs entiers liquides, eau, shortening à friture(huile de palme et palme modifiée, HQBT, diméthylpolysiloxane), poudre à pâte, bicarbonate de sodium, sel.
Poids: 670 gr.
Conservation: 15 jours à température ambiante ou 4 mois au congélateur.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Les pommes de terre, les oignons et notre mélange d’épices mettent en valeur le saumon. Vous ne pourrez résister à son goût délicat. Idéal pour la boîte à lunch ou encore pour un lunch éclair équilibré.
Ingrédients:
Garniture: Eau, saumon, pommes de terre déshydratées, oignons, sel, épices.
Pâte à tarte: Farine de blé, saindoux, eau, sel, lait 2% liquide.
Poids: 620 gr. - 8 pouces
Conservation: 120 jours congélation ou 4 jours au réfrigérateur.
CUIRE CONGELÉ 40 min. à 400 °F.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Notre pâté au poulet contient une onctueuse sauce béchamel, des pois, des carottes et notre mélange d’épices. Pour un petit lunch rapide ou encore pour un bon souper sans tracas.
Ingrédients:
Garniture: Poulet, bouillon de poulet, lait 2% liquide, pois, carottes, farine de blé, lait en poudre, amidon de maïs, amidon de maïs modifié, huile végétale hydrogénée, épices.
Pâte à tarte: Farine de blé, saindoux, eau, sel, lait 2% liquide.
Poids: 620 gr. - 8 pouces
Conservation: 120 jours congélation ou 4 jours au réfrigérateur.
CUIRE CONGELÉ 60 min. à 400 °F.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Notre pâté qui vous fait voyager! Un excellent mélange de bœuf et de porc haché, relevé de sauce chili et d’épices choisies, d’oignons, de fromage mozzarella, de maïs en grain, de haricots rouges et de poivrons. Évasion assurée dès que les première effluves s’échapperont de votre four.
Ingrédients:
Garniture: Bœuf, porc, sauce chili, oignons, fromage mozzarella, maïs en grains, haricots rouges, poivrons verts, ketchup aux tomates, chapelure, sucre, épices.
Pâte à tarte: Farine de blé, saindoux, eau, sel, lait 2% liquide.
Poids: 620 gr. - 8 pouces
Conservation: 120 jours congélation ou 4 jours au réfrigérateur.
CUIRE CONGELÉ 40 min. à 400 °F.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
Bon comme celui de grand-maman! Nous utilisons un parfait mélange de porc et de veau haché, de pommes de terre déshydratées, d’oignons et d’épice (secrètes bien sûr!). Il ne vous suffit que de le chauffer au four et de le laisser embaumer la maison!
Ingrédients:
Garniture: Porc, eau, veau, pomme de terre déshydratée, oignons, épices.
Pâte à tarte: Farine de blé, saindoux, eau, sel, lait 2% liquide.
Poids: 620 gr. - 8 pouces
Conservation: 120 jours congélation ou 4 jours au réfrigérateur.
CUIRE CONGELÉ 40 min. à 400 °F.
Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.
750g
900g
1050g
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing