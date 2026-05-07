Campagne de financement x Unique Plastique

Offert par
À propos de cette boutique
Découvrez nos pinces à cheveux durables : faites de plastique recyclé, conçues au Québec et pensées pour vraiment tenir dans les cheveux toute la journée. 🌎✨
Chaque achat fait une vraie différence : grâce à notre partenariat avec Unique Plastique, 50 % des ventes sont remis directement aux jeunes pour soutenir leurs projets et leur avenir.
Acheter une pince, c’est choisir un produit local, écoresponsable et avoir un impact concret.
Découvrez nos pinces à cheveux durables : faites de plastique recyclé, conçues au Québec et pensées pour vraiment tenir dans les cheveux — toute la journée. 🌎✨
Chaque achat fait une vraie différence : grâce à notre partenariat avec Unique Plastique, 50 % des ventes sont remis directement aux jeunes pour soutenir leurs projets et leur avenir.
Acheter une pince, c’est choisir un produit local, écoresponsable et avoir un impact concret.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!