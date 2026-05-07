Campagne de financement x Unique Plastique

Découvrez nos pinces à cheveux durables : faites de plastique recyclé, conçues au Québec et pensées pour vraiment tenir dans les cheveux toute la journée. 🌎✨

Chaque achat fait une vraie différence : grâce à notre partenariat avec Unique Plastique, 50 % des ventes sont remis directement aux jeunes pour soutenir leurs projets et leur avenir.

Acheter une pince, c’est choisir un produit local, écoresponsable et avoir un impact concret.