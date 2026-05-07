L'adrénado

Offert par

L'adrénado

À propos de cette boutique

Campagne de financement x Unique Plastique

Pince à cheveux (couleur mystère) item
Pince à cheveux (couleur mystère)
15 $

Découvrez nos pinces à cheveux durables : faites de plastique recyclé, conçues au Québec et pensées pour vraiment tenir dans les cheveux toute la journée. 🌎✨

Chaque achat fait une vraie différence : grâce à notre partenariat avec Unique Plastique, 50 % des ventes sont remis directement aux jeunes pour soutenir leurs projets et leur avenir.

Acheter une pince, c’est choisir un produit local, écoresponsable et avoir un impact concret.

Pince à cheveux (couleur mystère) item
Pince à cheveux (couleur mystère)
12 $

Découvrez nos pinces à cheveux durables : faites de plastique recyclé, conçues au Québec et pensées pour vraiment tenir dans les cheveux — toute la journée. 🌎✨

Chaque achat fait une vraie différence : grâce à notre partenariat avec Unique Plastique, 50 % des ventes sont remis directement aux jeunes pour soutenir leurs projets et leur avenir.

Acheter une pince, c’est choisir un produit local, écoresponsable et avoir un impact concret.

Ajouter un don pour L'adrénado

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!