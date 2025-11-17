La Soleillerie

Campagne de Noël de La Soleillerie!

Boite de six biscuits variés
14 $

Boite de six biscuits variés (chocolat, citron et gingembre) faits maison par une pâtissière d'expérience! Parfaits pour offrir en cadeau ou simplement vous sucrer le bec!


Livraison le 18 décembre.

Cartes de Noël (paquet de 10) (Option A)
45 $

Cartes de Noël aux couleurs des dessins d'enfants de La Soleillerie!


Faites votre choix parmi cinq magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de Noël (paquet de 25) - Option A
100 $

Cartes de Noël aux couleurs des dessins d'enfants de La Soleillerie!


Faites votre choix parmi cinq magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PORTRAIT (paquet de 10) - Option B
45 $

Cartes de souhaits régulières, version portrait, aux couleurs des dessins d'enfants de La Soleillerie!


Faites votre choix parmi sept magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PORTRAIT (paquet de 25) - Option B
100 $

Cartes de souhaits régulières, version portrait, aux couleurs des dessins d'enfants de La Soleillerie!


Faites votre choix parmi sept magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PAYSAGE (paquet de 10) - Option C
45 $

Cartes de souhaits régulières, version paysage, aux couleurs des dessins d'enfants de La Soleillerie!


Faites votre choix parmi 20 magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PAYSAGE (paquet de 25) - Option C
100 $

Cartes de souhaits régulières, version paysage, aux couleurs des dessins d'enfants de La Soleillerie!


Faites votre choix parmi 20 magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Calendrier 2026 - Option D
30 $

Calendrier 2026, chaque mois présentant un magnifique dessin réalisé par un enfant de La Soleillerie!


Voir les dessins ici : https://drive.google.com/file/d/19TeWekLflKQMj1VmJUzlrD2TLdXhgKZY/view?usp=sharing

Cartes de souhaits PORTRAIT (pqt de 10) - Option B/PICASSO
45 $

Cartes de souhaits régulières, version portrait, aux couleurs des dessins d'enfants participants aux ateliers Picasso!


Faites votre choix parmi sept magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19J27c7i8ehL5L9wTg9rMbj1Ln7RlYbmf/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PORTRAIT (pqt de 25) - Option B/PICASSO
100 $

Cartes de souhaits régulières, version portrait, aux couleurs des dessins d'enfants participants aux ateliers Picasso!


Faites votre choix parmi sept magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19J27c7i8ehL5L9wTg9rMbj1Ln7RlYbmf/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PAYSAGE (pqt de 10) - Option C/PICASSO
45 $

Cartes de souhaits régulières, version paysage, aux couleurs des dessins d'enfants participants aux ateliers Picasso!


Faites votre choix parmi dix magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19J27c7i8ehL5L9wTg9rMbj1Ln7RlYbmf/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

Cartes de souhaits PAYSAGE (pqt de 25) - Option C/PICASSO
100 $

Cartes de souhaits régulières, version paysage, aux couleurs des dessins d'enfants participants aux ateliers Picasso!


Faites votre choix parmi dix magnifiques dessins : https://drive.google.com/file/d/19J27c7i8ehL5L9wTg9rMbj1Ln7RlYbmf/view?usp=sharing


Inscrivez votre choix à la page suivante.

