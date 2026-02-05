Soutenir la critique d’art d’ici

Organisé par
1 chance sur 8 de remporter une œuvre à tirage limitée, au choix du·de la gagnant·e, parmi la sélection suivante :
Circular Evidence (Culberson Sulfur Mine) (2025) — Shanie Tomassini & Alex Boeschenstein
Silhouette (Portrait bleu) (2022) — Vicky Sabourin
To Hold a Smile (2019–2022) — Michaëlle Sergile
Strates (2021) — Clara Lacasse
Geometry of the Dream-Place (2019) — Sabrina Ratté
Les nébuleuses ne sont plus ce qu’elles étaient (assemblage) (2018) — Julie Tremble
Domus (Se rencontrer vraiment) (2017) — Massimo Guerrera
Deux cannibales (2015) — Dominique Sirois
Performance invisible n° 20 (Imaginer une pièce vide) (2015) — Steve Giasson
Ce que l’on ne voit pas qui nous touche, dessin #5 (2014) — Simon Bilodeau
Informations sur les œuvres : https://espaceartactuel.com/oeuvres/
Incluant une œuvre en pliage de Pierre Granche.
Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.
Incluant une œuvre en pliage de Joëlle Morosoli.
Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.
Incluant une œuvre en pliage de Charles Daudelin.
Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.
Incluant une œuvre en pliage de Claude Boulanger.
Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.
Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « sculpture » :
No. 107 / Repenser la sculpture ?
No. 114 / Visages
No. 141 / Minéraux
+ vivez une expérience exclusive : une visite de l'atelier du sculpteur Denis Rousseau.
La visite de groupe se fera à Montréal. La date sera à déterminer avec l’équipe.
Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « écologie » :
No. 110 / Formes de l’écologie
No. 128 / Climatologie
No. 137 / Oiseaux
+ vivez une expérience exclusive : une visite guidée à la Fondation Grantham de l’exposition Un monde en commun (programmation printemps–été 2026), suivie d’une visite guidée de la Maison des Abouts conçue par l’Atelier Pierre Thibault, avec un coup d’œil privilégié sur la collection privée de Michel Paradis et de Bernard Landriault, cofondateurs de la Fondation Grantham et propriétaires de la maison.
La visite de groupe se fera à Saint-Edmond-de-Grantham, Québec. La date sera à déterminer avec l’équipe.
Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « espace public » :
No. 111 / Migrations_Frontières
No. 127 / Sortir
No. 136 / Bâtir
+ vivez une expérience exclusive : une visite guidée de la collection de la Caisse de dépôt et placement du Québec avec Gabrielle Provost, conservatrice associée, mettant en lumière le programme d’art du REM piloté par la Caisse.
La visite de groupe se fera à Montréal. La date sera à déterminer avec l’équipe.
Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « numérique » :
No. 116 / Numérique
No. 124 / IA, art sans artistes ?
No. 139 / Blockchain
+ vivez une expérience exclusive : une visite guidée du studio de Rafael Lozano-Hemmer en formule 5 à 7.
La visite de groupe se fera à Montréal. La date sera à déterminer avec l’équipe.
Obtenez deux nuitées en occupation double à l’hôtel d’art contemporain dans le Vieux-Montréal, SonoLux, ainsi qu’un crédit de 250 $ valable au restaurant LUMI et/ou au lounge Subterra.
L’exposition en cours, présentée sur les tous les étages de la bâtisse patrimoniale, est commissariée par Cheryl Sim et s’intitule Semences de R/évolution. Elle réunit les œuvres de Santiago Tamayo Soler, Lisa Jackson, Jasmina Cibic, Skawennati, Maureen Bradley, Danielle Comeau, Katherine Melançon, MUE, Kosisochukwu Nnebe et Sahar Homami. Le restaurant LUMI est sous la supervision du chef Graham Hood, et le lounge Subterra possède une programmation variée, allant de l’écoute de vinyles au concert jazz.
Les nuitées sont valides sous réserve de disponibilité. Certaines dates sont exclues, dont les fins de semaine de Pâques, du Grand Prix, de la Saint-Jean, de la fête du Canada et de la fête du Travail.
Diorama and Tear in the Wall, 2015. Impression jet d’encre qualité archive – Édition 1/3, 39,4 x 49,5 cm. Oeuvre encadrée (42,6 x 52,7 cm).
Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/clara-lacasse/
Palette mentale, 2022. Grès émaillé, 17,9 x 32,6 x 0,75 cm.
Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/dominique-siroispalette-mentale/
Vase Oudjat, 2022. Grès émaillé, 39,3 x 12,6 x 0,75 cm.
Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/dominique-siroisvase-oudjat/
always the same (de la série : letters home/lettres à ma mère), 2013. Encre sur papier Arches sans acide, 56 x 76 cm. Oeuvre encadrée.
Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/always-the-same-2013/
