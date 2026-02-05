Centre de diffusion 3D (ESPACE art actuel)

Organisé par

Centre de diffusion 3D (ESPACE art actuel)

À propos de cet événement

Soutenir la critique d’art d’ici

Participation à la tombola item
Participation à la tombola
25 $

1 chance sur 8 de remporter une œuvre à tirage limitée, au choix du·de la gagnant·e, parmi la sélection suivante :


Circular Evidence (Culberson Sulfur Mine) (2025) — Shanie Tomassini & Alex Boeschenstein


Silhouette (Portrait bleu) (2022) — Vicky Sabourin


To Hold a Smile (2019–2022) — Michaëlle Sergile


Strates (2021) — Clara Lacasse


Geometry of the Dream-Place (2019) — Sabrina Ratté


Les nébuleuses ne sont plus ce qu’elles étaient (assemblage) (2018) — Julie Tremble


Domus (Se rencontrer vraiment) (2017) — Massimo Guerrera


Deux cannibales (2015) — Dominique Sirois


Performance invisible n° 20 (Imaginer une pièce vide) (2015) — Steve Giasson


Ce que l’on ne voit pas qui nous touche, dessin #5 (2014) — Simon Bilodeau


Informations sur les œuvres : https://espaceartactuel.com/oeuvres/

Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 4 no. 1 Septembre 1987) item
Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 4 no. 1 Septembre 1987)
50 $

Incluant une œuvre en pliage de Pierre Granche.


Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.


https://espaceartactuel.com/produit/01/

Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 4 no.3 Printemps 1988) item
Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 4 no.3 Printemps 1988)
50 $

Incluant une œuvre en pliage de Joëlle Morosoli.


Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.


https://espaceartactuel.com/produit/03/

Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 4 no. 4 Été 1988) item
Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 4 no. 4 Été 1988)
50 $

Incluant une œuvre en pliage de Charles Daudelin.


Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.


https://espaceartactuel.com/produit/04/

Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 5 no. 1 Automne 1988) item
Archive rare d’Espace Sculpture (Vol. 5 no. 1 Automne 1988)
50 $

Incluant une œuvre en pliage de Claude Boulanger.


Un objet unique (très peu de copies disponibles), issu des archives de la revue.


https://espaceartactuel.com/produit/05/

LOT SCULPTURE item
LOT SCULPTURE
100 $

Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « sculpture » :

No. 107 / Repenser la sculpture ?
No. 114 / Visages
No. 141 / Minéraux


+ vivez une expérience exclusive : une visite de l'atelier du sculpteur Denis Rousseau.


La visite de groupe se fera à Montréal. La date sera à déterminer avec l’équipe.

LOT ÉCOLOGIE item
LOT ÉCOLOGIE
100 $

Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « écologie » :

No. 110 / Formes de l’écologie

No. 128 / Climatologie

No. 137 / Oiseaux


+ vivez une expérience exclusive : une visite guidée à la Fondation Grantham de l’exposition Un monde en commun (programmation printemps–été 2026), suivie d’une visite guidée de la Maison des Abouts conçue par l’Atelier Pierre Thibault, avec un coup d’œil privilégié sur la collection privée de Michel Paradis et de Bernard Landriault, cofondateurs de la Fondation Grantham et propriétaires de la maison.


La visite de groupe se fera à Saint-Edmond-de-Grantham, Québec. La date sera à déterminer avec l’équipe.

LOT ESPACE PUBLIC item
LOT ESPACE PUBLIC
100 $

Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « espace public » :

No. 111 / Migrations_Frontières

No. 127 / Sortir 

No. 136 / Bâtir


+ vivez une expérience exclusive : une visite guidée de la collection de la Caisse de dépôt et placement du Québec avec Gabrielle Provost, conservatrice associée, mettant en lumière le programme d’art du REM piloté par la Caisse.


La visite de groupe se fera à Montréal. La date sera à déterminer avec l’équipe.

LOT NUMÉRIQUE item
LOT NUMÉRIQUE
100 $

Recevez trois numéros de la revue sous la thématique « numérique » :

No. 116 / Numérique

No. 124 / IA, art sans artistes ? 

No. 139 / Blockchain


+ vivez une expérience exclusive : une visite guidée du studio de Rafael Lozano-Hemmer en formule 5 à 7.


La visite de groupe se fera à Montréal. La date sera à déterminer avec l’équipe.

LOT SONOLUX item
LOT SONOLUX
850 $

Obtenez deux nuitées en occupation double à l’hôtel d’art contemporain dans le Vieux-Montréal, SonoLux, ainsi qu’un crédit de 250 $ valable au restaurant LUMI et/ou au lounge Subterra. 


L’exposition en cours, présentée sur les tous les étages de la bâtisse patrimoniale, est commissariée par Cheryl Sim et s’intitule Semences de R/évolution. Elle réunit les œuvres de Santiago Tamayo Soler, Lisa Jackson, Jasmina Cibic, Skawennati, Maureen Bradley, Danielle Comeau, Katherine Melançon, MUE, Kosisochukwu Nnebe et Sahar Homami. Le restaurant LUMI est sous la supervision du chef Graham Hood, et le lounge Subterra possède une programmation variée, allant de l’écoute de vinyles au concert jazz.


Les nuitées sont valides sous réserve de disponibilité. Certaines dates sont exclues, dont les fins de semaine de Pâques, du Grand Prix, de la Saint-Jean, de la fête du Canada et de la fête du Travail.

Oeuvre originale de Clara Lacasse item
Oeuvre originale de Clara Lacasse
800 $

Diorama and Tear in the Wall, 2015. Impression jet d’encre qualité archive – Édition 1/3, 39,4 x 49,5 cm. Oeuvre encadrée (42,6 x 52,7 cm).


Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/clara-lacasse/


Oeuvre originale de Dominique Sirois item
Oeuvre originale de Dominique Sirois
800 $

Palette mentale, 2022. Grès émaillé, 17,9 x 32,6 x 0,75 cm.


Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/dominique-siroispalette-mentale/

Oeuvre originale de Dominique Sirois item
Oeuvre originale de Dominique Sirois
800 $

Vase Oudjat, 2022. Grès émaillé, 39,3 x 12,6 x 0,75 cm.


Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/dominique-siroisvase-oudjat/

Oeuvre originale de karen elaine spencer item
Oeuvre originale de karen elaine spencer
5 000 $

always the same (de la série : letters home/lettres à ma mère), 2013. Encre sur papier Arches sans acide, 56 x 76 cm. Oeuvre encadrée.


Informations sur l'œuvre : https://espaceartactuel.com/produit/always-the-same-2013/

Ajouter un don pour Centre de diffusion 3D (ESPACE art actuel)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!