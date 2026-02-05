Soutenir la critique d’art d’ici

1 chance sur 8 de remporter une œuvre à tirage limitée, au choix du·de la gagnant·e, parmi la sélection suivante :



Circular Evidence (Culberson Sulfur Mine) (2025) — Shanie Tomassini & Alex Boeschenstein





Silhouette (Portrait bleu) (2022) — Vicky Sabourin





To Hold a Smile (2019–2022) — Michaëlle Sergile





Strates (2021) — Clara Lacasse



Geometry of the Dream-Place (2019) — Sabrina Ratté



Les nébuleuses ne sont plus ce qu’elles étaient (assemblage) (2018) — Julie Tremble





Domus (Se rencontrer vraiment) (2017) — Massimo Guerrera



Deux cannibales (2015) — Dominique Sirois



Performance invisible n° 20 (Imaginer une pièce vide) (2015) — Steve Giasson



Ce que l’on ne voit pas qui nous touche, dessin #5 (2014) — Simon Bilodeau





Informations sur les œuvres : https://espaceartactuel.com/oeuvres/