Campagne de sociofinancement de La St-Jean au Parc La Fontaine 2025

Donnez-nous 20$ et obtenez une copie de l'affiche de l'événement imprimée sur du papier de qualité supérieure.
Format: 16x20 po
L'image est fournie à titre indicatif seulement. Une version mise à jour sera mise en ligne au moment de la révélation de la programmation complète de cette année.
Chandail Lys danseuse - Naturel
CA$35
Donnez-nous 35$ et obtenez le chandail thématique de la St-Jean sérigraphié au Québec! Nous vous contacterons par courriel pour choisir la grandeur.
L'image est fournie à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
Chandail Lys danseuse - Bleu
CA$35
Donnez-nous 35$ et obtenez le chandail thématique de la St-Jean sérigraphié au Québec!
Merci de nous indiquer votre choix de taille dans la section informations.
L'image est fournie à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
Chandail Lys - Naturel
CA$35
Donnez-nous 35$ et obtenez le chandail thématique de la St-Jean sérigraphié au Québec!
Merci de nous indiquer votre choix de taille dans la section informations.
L'image est fournie à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
Chandail Lys - Bleu
CA$35
Donnez-nous 35$ et obtenez le chandail thématique de la St-Jean sérigraphié au Québec!
Merci de nous indiquer votre choix de taille dans la section informations.
L'image est fournie à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
L'ultime ensemble de la St-Jean
CA$75
Donnez-nous 75$ et obtenez 3 items:
1 - Votre choix entre Chandail Lys danseuse naturel ou bleu
2 - Votre choix entre Chandail Lys naturel ou bleu
3 - Une copie de l'affiche de l'événement imprimée sur du papier 16x20 po de qualité supérieure.
Merci de nous indiquer vos choix de taille et de couleur dans la section informations.
Les images sont fournies à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
Chandail Courte-échelle
CA$35
Donnez-nous 35$ et obtenez le chandail Courte-échelle sérigraphié au Québec!
Merci de nous indiquer votre choix de taille dans la section informations.
L'image est fournie à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
Chandail St-Jean 2024
CA$25
Donnez-nous 25$ et obtenez le chandail de l'édition 2024 de la St-Jean sérigraphié au Québec!
Merci de nous indiquer votre choix de taille dans la section informations.
L'image est fournie à titre indicatif seulement, les couleurs sont susceptibles d'être légérement différentes.
Livraison
CA$15
Si vous avez choisi de vous faire livrer un article à domicile, merci d'ajouter l'article Livraison à votre panier. Les articles pour lesquels l'ajout Livraison n'auront pas été ajoutés seront récupérables sur place.
LE DON PATRIOTIQUE
CA$300
