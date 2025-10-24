Campagne de soutien 2025

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À propos de cet événement
Atténuez vos douleurs musculaires avec ce sac réchauffe-cœur. Refroidi ou réchauffé, il agit comme une compresse thermothérapeutique. Fabriqué par les jeunes participants de notre projet Textilab à partir de matières recyclées, vos fibres écologique et sociale seront ravies!
Le tissu et les motifs sont variés et peuvent différer de la photo.
• Tissu 100 % coton
• Rempli de riz
• Réutilisable
TextiLab favorise la mise sur pied de projets jeunesse entrepreneuriaux et écologiques passant par la revalorisation textile.
Apportez à votre décor la touche dynamique qui lui manque avec cette magnifique reproduction! Elle est produite à partir de l’oeuvre originale d’un jeune artiste de la région ayant participé à notre projet Atrium. Avec cet encadrement, il s’agit de l’item idéal pour embellir votre bureau ou votre maison.
Titre de l’œuvre : Mauve et noir
Format de la reproduction : 11 x 17 po
Format du cadre : 12 x 18 po
Artiste : Draalttom
Bio de l’artiste : « Je dessine depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je me suis informé et entrainé et j’adorerais pouvoir profiter de mon labeur. Je suis autodidacte. »
Atrium vise l’émergence de projet culturel et artistique jeunesse par l’accompagnement des jeunes artistes dans leur démarche de production créative.
Une partie de votre don sera rétribuée directement à l’artiste.
Apportez à votre décor la touche dynamique qui lui manque avec cette magnifique reproduction! Elle est produite à partir de l’oeuvre originale d’une jeune artiste de la région ayant participé à notre projet Atrium. Avec cet encadrement, il s’agit de l’item idéal pour embellir votre bureau ou votre maison.
Titre de l’œuvre : Éclat du monde tacheté ou Fragment’s landscape
Format de la reproduction : 11 x 17 po
Format du cadre : 12 x 18 po
Artiste : Lysa Robert Loyer
Atrium vise l’émergence de projet culturel et artistique jeunesse par l’accompagnement des jeunes artistes dans leur démarche de production créative.
Une partie de votre don sera rétribuée directement à l’artiste.
Apportez à votre décor la touche dynamique qui lui manque avec cette magnifique reproduction! Elle est produite à partir de l’oeuvre originale d’un jeune photographe de la région ayant participé à notre projet Atrium. Avec cet encadrement, il s’agit de l’item idéal pour embellir votre bureau ou votre maison.
Titre de l’œuvre : Sans titre
Format de la reproduction : 17 x 11 po
Format du cadre : 18 x 12 po
Artiste : Julien Vézina
Atrium vise l’émergence de projet culturel et artistique jeunesse par l’accompagnement des jeunes artistes dans leur démarche de production créative.
Une partie de votre don sera rétribuée directement à l’artiste.
Vous ou vos enfants serez ravis de transporter vos ustensiles dans un de ces jolis napperons confectionnés à la main par un participant de notre projet TextiLab. Vous pourrez protéger la surface où vous déposez votre lunch lorsque vous mangez au bureau ou à l’école.
Le tissu et les motifs sont variés et peuvent différer de la photo.
• 100 % coton
• Lavable
• Réutilisable
• Dimension : 18 x 12 po
Une partie de votre don sera rétribuée directement au jeune concepteur.
Une manière originale d’aborder le thème de l’intimidation! Procurez-vous cette bande dessinée où nous suivons le quotidien parsemé d’embuches de Jean Rond, un personnage attachant. Ce livre est la résultante de l’association entre quatre participants du projet Atrium. Il s’agit de la première parution du collectif « L’Industrie », formé des illustrateurs Charles-Antoine Valois et Charles Fournier Phaneuf, ainsi que des autrices Catherine Baribeau Lapointe et Mélodie Bibeau.
Atrium vise l’émergence de projet culturel et artistique jeunesse par l’accompagnement des jeunes artistes dans leur démarche de production créative.
Offrez-vous un splendide bac à jardin sur pieds confectionné avec soin par les participants de notre programme Les Ateliers du Carrefour. Vous pourrez jardiner en tout quiétude en évitant les maux de dos et de genoux avec ce superbe bac ergonomique. Encouragez l’économie sociale et profitez d’un magnifique jardin dès le printemps prochain!
Dimensions : L 48 x H 36 3/4 x P 13 po
Matériaux : pruche, toile géotextile
Les Ateliers du Carrefour est un programme de préparation à l’emploi permettant aux jeunes participants d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être en vue d’un retour en emploi ou aux études.
Offrez-vous un splendide bac à jardin sur pieds confectionné avec soin par les participants de notre programme Les Ateliers du Carrefour. Vous pourrez jardiner en tout quiétude en évitant les maux de dos et de genoux avec ce superbe bac ergonomique. Encouragez l’économie sociale et profitez d’un magnifique jardin dès le printemps prochain!
Dimensions : L 48 x H 36 3/4 x P 13 po
Matériaux : pruche, acier galvanisé, toile géotextile
Les Ateliers du Carrefour est un programme de préparation à l’emploi permettant aux jeunes participants d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être en vue d’un retour en emploi ou aux études.
Offrez-vous un joli bac à fleurs fabriqué avec minutie par les participants de notre programme Les Ateliers du Carrefour. Idéal pour apporter une touche de verdure à votre balcon, terrasse ou même à l’intérieur de votre maison. En plus de décorer votre espace, vous contribuez directement à soutenir l’économie sociale et à valoriser le savoir-faire de jeunes en apprentissage.
Dimensions : L 22 x H 21 x P 22 po
Matériaux : bois traité, toile géotextile
Les Ateliers du Carrefour est un programme de préparation à l’emploi permettant aux jeunes participants d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être en vue d’un retour en emploi ou aux études.
Apportez une touche authentique à votre décor avec ce bac à jardin au style rustique réalisé avec soin par les participants de notre programme Les Ateliers du Carrefour. Que ce soit pour vos fines herbes, vos fleurs colorées ou vos petits légumes, ce bac s’intégrera parfaitement à votre cour ou à votre balcon. En choisissant ce produit, vous encouragez l’économie sociale tout en ajoutant un charme unique à votre espace.
Dimensions : L 18 ½ x H 20 ¾ x P 17 po
Matériaux : bois traité, pruche, toile géotextile
Les Ateliers du Carrefour est un programme de préparation à l’emploi permettant aux jeunes participants d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être en vue d’un retour en emploi ou aux études.
Fan fini de la chanson Les Macaronis, c’est votre chance! Vous en avez assez d’avoir seulement la chanson dans la tête? Vous pouvez maintenant l’avoir sur votre cœur! Procurez-vous ce chandail à l’effigie du Macaronis tour.
99 % coton
1 % polyester
Fan fini de la chanson Les Macaronis, c’est votre chance! Vous en avez assez d’avoir seulement la chanson dans la tête? Vous pouvez maintenant l’avoir sur votre cœur! Procurez-vous ce chandail à l’effigie du Macaronis tour.
99 % coton
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Fan fini de la chanson Les Macaronis, c’est votre chance! Vous en avez assez d’avoir seulement la chanson dans la tête? Vous pouvez maintenant l’avoir sur votre cœur! Procurez-vous ce chandail à l’effigie du Macaronis tour.
99 % coton
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99 % coton
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Fan fini de la chanson Les Macaronis, c’est votre chance! Vous en avez assez d’avoir seulement la chanson dans la tête? Vous pouvez maintenant l’avoir sur votre cœur! Procurez-vous ce chandail à l’effigie du Macaronis tour.
99 % coton
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