Campagne de soutien 2025

Apportez à votre décor la touche dynamique qui lui manque avec cette magnifique reproduction! Elle est produite à partir de l’oeuvre originale d’un jeune artiste de la région ayant participé à notre projet Atrium. Avec cet encadrement, il s’agit de l’item idéal pour embellir votre bureau ou votre maison.

Titre de l’œuvre : Mauve et noir

Format de la reproduction : 11 x 17 po

Format du cadre : 12 x 18 po

Artiste : Draalttom

Bio de l’artiste : « Je dessine depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je me suis informé et entrainé et j’adorerais pouvoir profiter de mon labeur. Je suis autodidacte. »

Atrium vise l’émergence de projet culturel et artistique jeunesse par l’accompagnement des jeunes artistes dans leur démarche de production créative.

Une partie de votre don sera rétribuée directement à l’artiste.