Campagne de soutien 2025 entreprises

Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez une partenaire de distinction avec ce forfait de visibilité comprenant :
▪ une mention dans le communiqué de clôture de la campagne;
▪ votre bannière affichée lors d’événements familiaux;
▪ une mention avec lien cliquable sur le site web du CJE;
▪ la possibilité de remettre un outil promotionnel aux jeunes de nos projets;
▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;
▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;
▪ une publication de remerciement individuelle sur les médias sociaux;
▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.
Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez un partenaire d’envergure avec ce forfait de visibilité comprenant :
▪ une mention avec lien cliquable sur le site web du CJE;
▪ la possibilité de remettre un outil promotionnel aux jeunes de nos projets de persévérance scolaire;
▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;
▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;
▪ une publication de remerciement groupée sur les médias sociaux;
▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.
Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez un partenaire important avec ce forfait de visibilité comprenant :
▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;
▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;
▪ une publication de remerciement groupée sur les médias sociaux;
▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.
Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez notre partenaire avec ce forfait de visibilité comprenant :
▪ une publication de remerciement groupée sur les médias sociaux;
▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing