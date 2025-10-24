Campagne de soutien 2025 entreprises

Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez une partenaire de distinction avec ce forfait de visibilité comprenant :

▪ une mention dans le communiqué de clôture de la campagne;

▪ votre bannière affichée lors d’événements familiaux;

▪ une mention avec lien cliquable sur le site web du CJE;

▪ la possibilité de remettre un outil promotionnel aux jeunes de nos projets;

▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;

▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;

▪ une publication de remerciement individuelle sur les médias sociaux;

▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.