Campagne de soutien 2025 entreprises

Don - Le Diplômé
CA$10,000

Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez une partenaire de distinction avec ce forfait de visibilité comprenant :

▪ une mention dans le communiqué de clôture de la campagne;

▪ votre bannière affichée lors d’événements familiaux;

▪ une mention avec lien cliquable sur le site web du CJE;

▪ la possibilité de remettre un outil promotionnel aux jeunes de nos projets;

▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;

▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;

▪ une publication de remerciement individuelle sur les médias sociaux;

▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.

Don - Le Stagiaire
CA$5,000

Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez un partenaire d’envergure avec ce forfait de visibilité comprenant :

▪ une mention avec lien cliquable sur le site web du CJE;

▪ la possibilité de remettre un outil promotionnel aux jeunes de nos projets de persévérance scolaire;

▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;

▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;

▪ une publication de remerciement groupée sur les médias sociaux;

▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.

Don - L'Étudiant
CA$2,000

Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez un partenaire important avec ce forfait de visibilité comprenant :

▪ l’affichage de votre logo lors des activités de fin d’année de nos participants;

▪ l’affichage de votre logo au bureau du CJE de Joliette;

▪ une publication de remerciement groupée sur les médias sociaux;

▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.

Don - L'Écolier
CA$1,000

Soutenez les jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel et devenez notre partenaire avec ce forfait de visibilité comprenant :

▪ une publication de remerciement groupée sur les médias sociaux;

▪ l’apparition de votre logo dans notre vidéo des projets de persévérance diffusée sur les médias sociaux.

