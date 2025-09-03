Coup de main Mauricie

Coup de main Mauricie

Campagne d'Halloween 2025

10 sacs item
10 sacs
2 $

Paquet de 10 sacs assortis.
Sacs écoresponsables faits à la main par les participant·es de notre organisme. Un geste concret pour l’environnement, rempli de sens et d’humanité. ✨

25 sacs item
25 sacs
4,50 $

Paquet de 25 sacs assortis.
Sacs écoresponsables faits à la main par les participant·es de notre organisme. Un geste concret pour l’environnement, rempli de sens et d’humanité. ✨

50 sacs item
50 sacs
8,50 $

Paquet de 50 sacs assortis.

Sacs écoresponsables faits à la main par les participant·es de notre organisme. Un geste concret pour l’environnement, rempli de sens et d’humanité. ✨

100 sacs item
100 sacs
15 $

Paquet de 100 sacs assortis.

Sacs écoresponsables faits à la main par les participant·es de notre organisme. Un geste concret pour l’environnement, rempli de sens et d’humanité. ✨

Ramassage - Trois-Rivières (fermé le vendredi)
Gratuit

Lundi au jeudi entre 8h00 et 16h30.

1515 rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières.

Ajouter un don pour Coup de main Mauricie

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!