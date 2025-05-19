Contreparties - Campagne Ensemble, on voit plus grand

Vous pourrez nous transmettre une photo de bonne qualité d’une femme (vivante ou non) qui vous inspire, incluant un court texte nous expliquant la raison. Une œuvre collective sera créée et affichée sur le mur des héroines dans notre future maison. Envoyez votre photo à l'adresse suivante: [email protected]
Vous recevrez un « scrubby » fabriqué par les participantes du Centre de femmes La Moisson. Vous pourrez le récupérer dès maintenant et directement au centre (321 Grand Boulevard, L'Ile Perrot). Si vous habitez plus loin, téléphonez-nous pour prendre arrangement au 514 453 8720.
Vous recevrez 2 cartes de souhaits sans texte fabriquées par les participantes du Centre de femmes La Moisson. Vous pourrez récupérer les cartes au centre dès maintenant et directement (321 Grand Boulevard, L'Ile Perrot). Si vous habitez plus loin, téléphonez-nous pour prendre arrangement au 514 453 8720.
Vous recevrez un sac de café de 300 g, de la Brulerie Emma, avec la mouture de votre choix (dépendamment de votre appareil: Presse Française , Cafetière électrique, Cafetière italienne , Keurig réutilisable , Espresso)
Nous communiquerons avec vous pour choisir la mouture du café à la fin de la campagne, soit en octobre 2025. Il sera ensuite possible de récupérer votre sac de café directement au centre (321 Grand Boulevard, L'Ile Perrot) ou prendre arrangement si vous habitez plus loin.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!