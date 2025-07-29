Campagne de levée de fonds pour la 10e édition du Festival MAPP 2026

MAPP ton soutien - Votre nom sur notre site web dédié
MAPP ton soutien - Votre nom sur notre site web dédié
MAPP ton nom - Votre nom sur notre site + en projection sur les murs du Skatepark
Ambassadeur.rice de MAPP - Rencontre avec les artistes + votre nom sur notre site + en projection au Skatepark
Ambassadeur·rice créatif·ve – Expérience complète : rencontre avec les artistes + produit dérivé en édition limitée + votre nom sur notre site et en projection au Skatepark.
Expérience VIP – rencontre avec les artistes et figures clés de la créativité numérique + produits dérivés en édition limitée + votre nom sur notre site + en projection au Skatepark
Soutien: Petit commerce engagé – votre nom sur notre site + en projection au Skatepark
Soutien: Grand commerce engagé – votre nom sur notre site + en projection au Skatepark
Soutien: Petite entreprise engagée – votre nom sur notre site + en projection au Skatepark
Partenaire: Grande entreprise – votre nom sur notre site + en projection au Skatepark + logo sur nos communications
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!