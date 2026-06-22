Camping 2026

Séjour annuel au Camping du Parc de la rivière Batiscan!





Pour cette activité, la Maison des jeunes fournit la nourriture, la tente ainsi que le transport et le billet de participation pour les activités de jour. Nous ferons des activités sportives nécessitant une aisance en hauteur ainsi que dans l'eau. De plus, nous ferons la visite de la Vieille prison de Trois-Rivières ainsi qu'un court atelier sur la vie des abeilles. Avant de vous inscrire, veuillez prendre en note que la participation aux activités de jour est mandatoire pour toute la durée du séjour.





Lors du camping, il est attendu que les jeunes respectent les valeurs suivantes : entraide, participation, sécurité, civisme, respect. En cas de manquement majeur aux règlements du séjour, il sera de la responsabilité du parent d’aller chercher son enfant au camping.





Une liste de matériel à apporter et un horaire détaillé vous seront fournis une semaine à l'avance. Prenez en note que vous devez apporter un matelas gonflable format simple, votre couverture et votre oreiller. Si vous n'avez pas de matelas gonflable, écrivez-nous!



Départ de la MDJ : le lundi 17 août à 13 h 30.

Retour à la MDJ : le jeudi 20 août à 12 h 30.



📍 Rendez-vous à la MDJ à 13 h 00 pour le transport !