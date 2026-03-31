Narcotique Anonyme

Organisé par

Narcotique Anonyme

Camping de l'Outaouais 33e éditions

717 Rte 105

Low, QC J0X 3E0, Canada

Tente simple par jour
15 $

prix d'une journée pour une tente pour 1 personne

Tente simple pour les 10 jours
85 $

Prix pour les 10 jours pour une personne dans une tente

Tente double par jour
20 $

Prix pour une journée pour 2 personnes dans la même tente

Tente double pour les 10 jours
120 $

Prix pour les 10 jours pour 2 personne dans la même tente

Véhicule récréatif et véhicule par jour
25 $

Prix pour une journée dans un véhicule récréatif ou un véhicule

Véhicule récréatif et véhicule pour les 10 jours
140 $

Prix pour 10 jours dans un véhicule récréatif ou un véhicule

Déjeuner de semaine
5 $

prix pour 1 déjeuner durant la semaine

Déjeuner de fin de semaine(excluant le dernier dimanche)
10 $

Prix pour 1 déjeuner de fin de semaine (excluant le dernier dimanche)

Dîner (Touski)
5 $

Prix pour 1 dîner

Souper
12 $

Prix pour les souper (Excluant les samedis)

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