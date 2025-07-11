Association des étudiants et étudiantes en Droit de l'Université Laval

Organisé par

À propos de cet événement

Camping Law Games

95 Rue de la Sérénité

Québec, QC G1C 8G7, Canada

Admission générale
25 $

Où? Camping Beauport

Quand? Le samedi 2 août, à partir de 14h00 🕑


Au programme :


🍕 Souper inclus

💰 Cartes-cadeaux à gagner?

🍻 Apportez votre alcool – rien ne sera vendu sur place

🏐 Jeux festifs et activités sportives

⛺️ Apportez votre tente (à moins que vous vouliez dormir à la belle étoile 💫)

👟 Habillez-vous en mode camping/sport et apportez des habits confos


Infos pratiques :


🎟️ Billets : 25$ par personne – places limitées !

🗓️ En vente dès le lundi 14 juillet 11h

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!