Camping Law Games

Où? Camping Beauport
Quand? Le samedi 2 août, à partir de 14h00 🕑
Au programme :
🍕 Souper inclus
💰 Cartes-cadeaux à gagner?
🍻 Apportez votre alcool – rien ne sera vendu sur place
🏐 Jeux festifs et activités sportives
⛺️ Apportez votre tente (à moins que vous vouliez dormir à la belle étoile 💫)
👟 Habillez-vous en mode camping/sport et apportez des habits confos
Infos pratiques :
🎟️ Billets : 25$ par personne – places limitées !
🗓️ En vente dès le lundi 14 juillet 11h
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!