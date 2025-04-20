Camping NA Saguenay - Lac - Saint - Jean

N.B aucun remboursement
sauf pour raison majeur.
( Vous pouvez mettre les frais Zeffy à 0 $ en cliquant sur autre à la prochaine étape)
Enfant Nuit de Jeudi (moins de 12ans)
CA$7
Nuit de vendredi
CA$20
Enfant nuit de vendredi (moins de douze ans)
CA$7
Nuit de samedi
CA$20
Enfant nuit de samedi
CA$7
Poutine du Vendredi
CA$10
comptoir a poutine
(plusieurs viande, plusieurs sauce une poutine personnalisé. a ton goût .)
disponible de 18h à 20h30
apporte tes breuvages
