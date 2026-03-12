Québec Mega Trail

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Québec Mega Trail

À propos de cet événement

Camping QMT 2026

34G2+JF

Beaupré, QC, Canada

Tente 18x18 (vendredi & samedi) item
Tente 18x18 (vendredi & samedi)
80 $

1 emplacement pour tente 18x18 Valide du pour les nuits du vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet 2026

EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) Tente 18x18 item
EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) Tente 18x18
40 $

1 emplacement pour tente 18x18 Valide du pour la nuit du jeudi 2 juillet 2026

Tente 21x18 (vendredi & samedi) item
Tente 21x18 (vendredi & samedi)
90 $

1 emplacement pour tente 21x18 Valide du pour les nuits du vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet 2026

EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) Tente 21x18 item
EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) Tente 21x18
45 $

1 emplacement pour tente 21x18 Valide du pour la nuit du jeudi 2 juillet 2026

VR ou Roulotte 30x20 (vendredi & samedi) item
VR ou Roulotte 30x20 (vendredi & samedi)
100 $

1 emplacement pour VR ou Roulotte 30x20 Valide du pour les nuits du vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet 2026

EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) VR ou Roulotte 30x20 item
EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) VR ou Roulotte 30x20
50 $

1 emplacement pour VR ou Roulotte 30x20 Valide du pour la nuit du jeudi 2 juillet 2026

VR ou Roulotte 40x20 (vendredi & samedi) item
VR ou Roulotte 40x20 (vendredi & samedi)
110 $

1 emplacement pour VR ou Roulotte 40x20 Valide du pour les nuits du vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet 2026

EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) VR ou Roulotte 40x20 item
EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) VR ou Roulotte 40x20
55 $

1 emplacement pour VR ou Roulotte 40x20 Valide du pour la nuit du jeudi 2 juillet 2026

VR ou Roulotte 60x20 (vendredi & samedi) item
VR ou Roulotte 60x20 (vendredi & samedi)
120 $

1 emplacement pour VR ou Roulotte 60x20 Valide du pour les nuits du vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet 2026

EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) VR ou Roulotte 60x20 item
EXTRA JEUDI SOIR (2 juillet) VR ou Roulotte 60x20
60 $

1 emplacement pour VR ou Roulotte 60x20 Valide du pour la nuit du jeudi 2 juillet 2026

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