Club d'aviron de Boucherville

Organisé par

Club d'aviron de Boucherville

À propos de cet événement

Camps de jour 2026 (Aviron & Impro-Vidéo)

239 Bd Marie-Victorin

Boucherville, QC J4B 5W2, Canada

Frais d'adhésion 2026
66,25 $

Obligatoire au moment de la première inscription. L'adhésion inclut les frais de Rowing Canada Aviron (RCA), de l'Association québécoise d'aviron (AQA) et de la Ville de Boucherville. Ils sont payables une fois, peu importe le nombre de semaines de camp de jour qui sont choisies.

Camp de jour - Aviron & Impro-Vidéo (Semaine #3)
260 $

Valide pour la semaine du 13 au 17 juillet. Le camp de jour "Aviron" se déroule tous les matins de 9h à 12h. La portion vélo aura lieu de 13h à 16h.

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