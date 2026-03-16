Camps de jour 2026 (Aviron & Impro-Vidéo)

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À propos de cet événement
Obligatoire au moment de la première inscription. L'adhésion inclut les frais de Rowing Canada Aviron (RCA), de l'Association québécoise d'aviron (AQA) et de la Ville de Boucherville. Ils sont payables une fois, peu importe le nombre de semaines de camp de jour qui sont choisies.
Valide pour la semaine du 13 au 17 juillet. Le camp de jour "Aviron" se déroule tous les matins de 9h à 12h. La portion vélo aura lieu de 13h à 16h.
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