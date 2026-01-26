Camps d'été 2026 de badminton Laval

Camp d'entraînement axé sur le badminton pendant une semaine à Laval. Il y aura également d'autres activités physiques pour les jeunes dans le but de développer différentes habiletés.

Ce site s'adresse aux joueurs de tous les niveaux!

Les horaires sont du lundi au vendredi de 9h à 16h avec un moment pour dîner de 11h30 à 13h.

Profitez d'un rabais de 15 $ jusqu'au 1er avril 2026! Le rabais est déjà représenté dans le prix actuel. Le prix de base est donc de 225 $.

L'annulation est gratuite avant le 1er mai 2026. À partir de cette date, il y aura un frais de 25 $ par semaine annulée par jeune. Merci de votre compréhension !