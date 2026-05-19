Club de boxe Annexe

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Workout ÉTÉ 2026

5 semaines* Meilleur Forfait
500 $

6 juillet au 10 juillet

13 juillet au 17 juillet

20 juillet au 24 juillet

27 juillet au 31 juillet

3 août au 7 juillet


  • Lundi
  • Mercredi
  • Vendredi

Horaire : selon groupe, les plus jeunes seront plus tôt

Semaine du 6 juillet au 10 juillet
120 $

Lundi / mercredi/ vendredi


Horaire : selon groupe, les plus jeunes seront plus tôt

Semaine du 13 juillet au 17 juillet
120 $

Lundi / mercredi/ vendredi


Horaire : selon groupe, les plus jeunes seront plus tôt

Semaine du 20 juillet au 24 juillet
120 $

Lundi / mercredi/ vendredi


Horaire : selon groupe, les plus jeunes seront plus tôt

Semaine du 27 juillet au 31 juillet 2026
120 $

Lundi / mercredi/ vendredi


Horaire : selon groupe, les plus jeunes seront plus tôt

Semaine du 3 aout au 7 aout
120 $

Lundi / mercredi/ vendredi


Horaire : selon groupe, les plus jeunes seront plus tôt

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