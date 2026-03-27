Jeunesse semaine UNITED VOLLEYBALL - été 2026

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.
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