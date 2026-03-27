Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Jeunesse semaine UNITED VOLLEYBALL - été 2026

A

1001 Boul Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3, Canada

Inscription - Semaine 1 : Du 4 au 8 mai 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 2 : Du 11 au 15 mai 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 3 : Du 18 au 22 mai 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 4 : Du 25 au 29 mai 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 5 : Du 1er au 5 juin 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 6 : Du 8 au 12 juin 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 7 : Du 15 au 19 juin 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 8 : Du 22 au 26 juin 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 9 : Du 29 juin au 3 juillet 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 10 : Du 6 au 10 juillet 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 11 : Du 13 au 17 juillet 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 12 : Du 20 au 24 juillet 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 13 : Du 27 au 31 juillet 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 14 : Du 3 au 7 août 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 15 : Du 10 au 14 août 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 16 : Du 17 au 21 août 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 17 : Du 24 au 28 août 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 18 : Du 31 août au 4 septembre 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 19 : Du 7 au 11 septembre 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 20 : Du 14 au 18 septembre 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

Inscription - Semaine 21 :Du 21 au 25 septembre 2026
150 $

Inscription pour un.e athlète (14-17 ans) au camp de beach volleyball United x Everton au Collège André-Grasset. Séance de 15 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi, sous l'encadrement professionnel de Mouad Zerkti, expert certifié FIVB.

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