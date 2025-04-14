Club de compétition de ski du Mont Édouard
Camps printemps 2025
Camp de ski, samedi et Dimanche 26-27 avril
CA$75
Skieurs Zone Saglac, incluant CCSME, U14+ (U12 2e année) 4h d'entrainement par jour
Camps de ski, Samedi et Dimanche 26-27 avril
CA$100
Skieurs Hors-Région U14+ (U12 2e année) 4h d'entrainement par jour
