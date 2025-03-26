Camps thématiques de l'AGIR 2025

Camp sportif International de L'Anse-Saint-Jean *english follow* Vivez l’excitation du travail d’équipe et de l’esprit sportif mondial lors de notre dynamique Camp sportif International ! Tout en anglais, venez vous immerger dans des olympiades dynamiques en participants à des défis sportifs et ludiques! Soccer, volleyball, kayak, tennis, natation et plus. Développez votre fibre athlétique internationale dans un environnement amusant et bienveillant ! *** ENGLISH ** Experience the thrill of teamwork and global sportsmanship at our dynamic International Sports Camp! Completely in English, dive into energetic olympiads by taking part in exciting sports and fun challenges! Soccer, volleyball, kayaking, tennis, swimming, and more. Develop your international athletic spirit in a fun and welcoming environment! Du 4 au 8 août 2025 12 places. À partir de 9 ans. 150$/ participant·e