Camps thématiques de l'AGIR 2025

Camp Médiéval Saint-Félix-d'Otis au domaine de la Lune Noire. Embarquez dans la GRANDE quête dans l'imaginaire médiéval du domaine de la lune noire. Gobelins, dragons, fées, elfes et tant d'autres personnages à découvrir! Votre camaraderie sera utile pour progresser dans une histoire développée et animée par Audrey Girard et ses compagnons. Du 30 juin au 4 juillet 2025 12 places. À partir de 8 ans. 150$/ participant·e
Camp Breakdance à l'église de Saint-Félix-d'Otis Une véritable initiation au Break et autres danses de la culture Hip Hop avec So Jack! Dans un esprit de découverte ludique, apprenez l'essence des danses urbaines tout en construisant un spectacle en seulement cinq jours! Vous vivrez le « break » à travers votre corps et votre esprit, dans le rythme, la musique et le plaisir! Du 7 au 11 juillet 2025 12 places. À partir de 8 ans. 150$/ participant·e
Camp Survie en forêt À L'Anse-Saint-Jean On part dans l'bois! Apprenez tous les rudiments de la vie en forêt, du « bush craft », l'art de vivre en forêt nous permet de ne pas survivre mais de subvenir à nos besoin avec ce qu'on y trouve. Une aventure épique remplie de défis vous attend! Semaine du 14 au 18 juillet 2025 12 places. À partir de 9 ans. 150$/ participant·e
Camp Art Nature à Petit-Saguenay C’est l’occasion de développer votre côté artistique et herboriste tout en profitant de la nature. Mandalas avec les éléments de la nature, fabrication de baume à lèvre et bombe de bain, atelier de poterie avec l’argile naturelle, Tout ça et bien plus pour vous transformer en apprentis sorciers et sorcières! Du 21 au 25 juillet 2025 12 places. À partir de 8 ans. 150$/ participant·e
Camp agricole et cuisine Du champ à la table Au Paysans du fjord à Saint-Félix-d'Otis Du champ à la table, une immersion sur une ferme maraîchère. Embarquez dans le monde paysans de la récolte à la transformation des aliments. Au menu : routine des animaux, les secrets des plantes et de la biodiversité et activités culinaires spéciales à partir des récoltes! Du 28 juillet au 1er août 2025 10 places seulement. À partir de 8 ans. 150$/ participant·e
Camp sportif International de L'Anse-Saint-Jean *english follow* Vivez l’excitation du travail d’équipe et de l’esprit sportif mondial lors de notre dynamique Camp sportif International ! Tout en anglais, venez vous immerger dans des olympiades dynamiques en participants à des défis sportifs et ludiques! Soccer, volleyball, kayak, tennis, natation et plus. Développez votre fibre athlétique internationale dans un environnement amusant et bienveillant ! *** ENGLISH ** Experience the thrill of teamwork and global sportsmanship at our dynamic International Sports Camp! Completely in English, dive into energetic olympiads by taking part in exciting sports and fun challenges! Soccer, volleyball, kayaking, tennis, swimming, and more. Develop your international athletic spirit in a fun and welcoming environment! Du 4 au 8 août 2025 12 places. À partir de 9 ans. 150$/ participant·e
