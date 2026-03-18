Camps thématiques de l'AGIR 2026

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À propos de cet événement
29 juin au 3 juillet – Camp Mission Nature – Rivière-Éternité – 8 à 12 ans
Le parc national du Fjord‑du‑Saguenay t’invite à vivre une semaine d’aventure en plein air à la découverte de la faune et des trésors naturels du parc. Pars en randonnée exploratoire, mène une enquête sur les traces des animaux, embarque pour une sortie en zodiac et plonge dans un univers rempli de surprises. Joins-toi à l’aventure et deviens un véritable explorateur du Fjord.
6 au 10 juillet – Camp Médiéval – Saint‑Félix‑d’Otis – 8 à 12 ans
Plonge dans une grande quête au cœur de l’imaginaire médiéval du Domaine de la Lune Noire. Gobelins, dragons, fées, elfes et autres créatures t’attendent dans une histoire vivante animée par Audrey Girard et ses compagnons. Ta camaraderie, ton courage et ton imagination seront essentiels pour progresser dans cette aventure fantastique.
13 au 17 juillet – Camp Les apprentis paysans – Saint Félix d’Otis – 8 à 12 ans
Viens apprendre les savoirs ancestraux des paysans ! Que ce soit en t'occupant des animaux, en apprenant la routine maraîchère des récoltes et de l'entretien des champs, en faisant de l'artisanat et même de la cuisine, tu repartiras avec une foule de savoirs dans ton panier! Passe une semaine aux Paysans du fjord, dans un décor spectaculaire entouré de gens passionnés de la terre! Tu termineras la semaine autour d'un banquet festif où ta famille sera conviée. Découvre le mode de vie paysan en quelques défis qui te permettra d'acquérir des savoirs ancestraux essentiels à notre vie sur terre!!
20 au 24 juillet – Camp Code : Forêt – Saint Félix d’Otis – 8 à 12 ans
Pendant cette semaine, chaque journée te plonge dans une nouvelle mission où observation, exploration et créativité se rencontrent. Guidé par Érika Roy, une animatrice passionnée, tu apprends à lire les indices de la forêt, à reconnaître les petites bêtes qui la peuplent et à développer des habiletés d’explorateur pour mieux comprendre ton environnement. Découvre les bases de la survie et des nœuds, pars à la chasse aux insectes et aux papillons, explore le monde fascinant des monarques et de l’asclépiade, déchiffre les traces d’animaux et crée des œuvres d'art inspirées de la nature. Un camp dynamique, curieux et 100 % nature.
27 au 31 juillet – Camp Breakdance – Saint‑Félix‑d’Otis – 8 à 12 ans
Découvre l’univers du Break et des danses de la culture Hip Hop avec So Jack ! Dans une ambiance ludique et énergique, apprends les mouvements de base, explore ton style et construis un spectacle en seulement cinq jours. Viens vivre le « break » à travers ton corps, ton rythme et ton imagination.
3 au 7 août – Camp Musique – Petit‑Saguenay – 8 à 12 ans
Cette semaine, on crée un band! Florence et Lorina t’invitent dans une exploration ludique de formes d'expression musicale variées allant de la percussion à l'accordéon en passant par la composition de chansons, la découverte de curieuses mélodies, la fierté et beaucoup de plaisir! Tu iras à la rencontre des artistes musicaux de la région pour te laisser remplir et inspirer par leur pratique. Le camp culminera avec la mise en scène et la présentation d'un spectacle ou le tournage d'un vidéoclip, où chacun·e aura la chance de mettre en valeur ses talents et sa créativité, peu importe son expérience avec le merveilleux monde musical!
10 au 14 août – Camp Vélo de montagne – L’Anse Saint Jean – 9 à 12 ans
Ce camp t’amène chaque matin dans les sentiers du mont Édouard pour apprendre les bases, améliorer ta technique et devenir plus à l’aise sur ton vélo. Découvre comment contrôler ta vitesse, prendre les virages, franchir les obstacles et progresser en sécurité. Participe aussi à un atelier de réparation pour comprendre comment entretenir ton vélo comme un pro. L’après-midi, poursuis l’aventure dans les parcs municipaux : modules, jeux, défis et plaisir au rendez-vous. Un camp actif, varié et parfait pour bouger dehors.
17 au 21 Camp Pêche au lac Otis à Saint-Félix-d’Otis. 8 à 12 ans.
Viens vivre cinq jours d’aventure au lac Otis ! Apprends la sécurité nautique comme un vrai pro, découvre les techniques de pêche et plonge dans l’univers fascinant des espèces qui parcourent nos lacs et rivières. Visite la passe migratoire du saumon de la rivière à Mars, suis le voyage incroyable de l’anguille d’Amérique à la rivière Ha! Ha!, et initie‑toi au montage de mouches avec des passionnés. En prime, repars avec ton permis Pêche en herbe, gratuit et valide jusqu’à 18 ans. Une semaine pleine d’action, de découvertes et de nature pour les jeunes.
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