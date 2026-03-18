Camps thématiques de l'AGIR 2026

13 au 17 juillet – Camp Les apprentis paysans – Saint Félix d’Otis – 8 à 12 ans

Viens apprendre les savoirs ancestraux des paysans ! Que ce soit en t'occupant des animaux, en apprenant la routine maraîchère des récoltes et de l'entretien des champs, en faisant de l'artisanat et même de la cuisine, tu repartiras avec une foule de savoirs dans ton panier! Passe une semaine aux Paysans du fjord, dans un décor spectaculaire entouré de gens passionnés de la terre! Tu termineras la semaine autour d'un banquet festif où ta famille sera conviée. Découvre le mode de vie paysan en quelques défis qui te permettra d'acquérir des savoirs ancestraux essentiels à notre vie sur terre!!



