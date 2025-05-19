Campus populaire d’été Terre et Liberté

Billet pour les personnes qui vivent au Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (dîner et souper).
Admission solidaire - Bas-Saint-Laurent
60 $
Pour soutenir l'organisation du campus, montant plus élevé en fonction de votre capacité. Billet pour les personnes qui vivent au Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (dîner et souper).
Admission régulière - Reste du Québec
40 $
Billet pour les personnes qui viennent d'ailleurs que du Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (Dîner et souper).
Admission solidaire - Reste du Québec
60 $
Pour soutenir l'organisation du campus, montant plus élevé en fonction de votre capacité. Billet pour les personnes qui viennent d'ailleurs que du Bas-Saint-Laurent. Accès aux 3 jours du campus. Comprend un emplacement de campement (au besoin) et 2 repas pour le samedi (Dîner et souper).
Ajouter un don pour Polémos - groupe de recherche sur la décroissance
$
